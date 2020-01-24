Районный аким в Нур-Султане получил взятку в виде последней модели IPhone

Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - Сегодня в Агентстве РК по противодействию коррупции состоялся брифинг, на котором следователь ведомства Данияр Бигайдаров подтвердил задержание акима столичного района Байконур Аскара Есилова, передает Kazakhstan Today.
По словам Бигайдарова, антикоррупционная служба выявила факт получения акимом района взятки в виде последней модели IPhone.
Взятку дал представитель частной компании за содействие в получении субподрядных работ по благоустройству района Байконур, а также за общее покровительство. Дело расследуется, но подозреваемые уже признали вину и заявили об окончании расследования в ускоренном порядке", - сказал Бигайдаров.
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