Экс-акима Алатауского района Алматы и его заместителя задержали по подозрению в коррупции

Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - Бывшего акима Алатауского района Алматы и его заместителя подозревают в коррупции, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены аким Алатауского района Алматы, его заместитель, а также руководитель отдела культуры и развития языков аппарата акима данного района. Они подозреваются в хищении выделенных в 2019 году по госпрограмме "Развития регионов до 2020 года" бюджетных средств в крупном размере", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

Кроме того. проводится следствие по фактам получения заместителем акима района взятки в сумме 500 тыс. тенге. Взятка получена посредством банковского перевода на карточный счет от представителя подрядной организации за общее покровительство и служебный подлог путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений о выполнении фактически невыполненных работ, уточнили в пресс-службе.

Аким района и его заместитель задержаны и водворены в ИВС ДП Алматы. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В отношении руководителя отдела культуры акимата процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его защитником обязательства о явке. Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом", - говорится в сообщении.

Распоряжением акима Алматы по согласованию с администрацией президента и депутатами маслихата акимами Алатауского и Турксибского районов назначены Азамат Калдыбеков и Бахытжан Акжаров, соответственно", - сообщил пресс-секретарь акима Алматы Асет Мукажанов.

По его информации, представляя кандидатуры новых акимов районов, Сагинтаев подчеркнул, что они являются представителями Президентского молодежного кадрового резерва

Также сообщалось, что прежние акимы Алатауского и Турксибского районов Ш. Рыспаев и П. Кулагин освобождены в соответствии с поданными заявлениями по собственному желанию.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства