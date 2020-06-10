Президент заслушал отчет премьер-министра о развитии Казахстана за 5 месяцев и дал ряд поручений

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал подробный доклад премьер-министра Аскара Мамина о социально-экономическом развитии страны за 5 месяцев текущего года, работе по противодействию распространению коронавируса и улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки, передает Kazakhstan Today.

Глава правительства также проинформировал президента о ходе реализации антикризисных мер, исполнении Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года и разработке Стратегического плана развития до 2025 года, сообщает пресс-служба Акорды.

Аскар Мамин сообщил президенту, что на фоне резкого спада деловой активности в мире, вызванного пандемией коронавируса, в период с января по май текущего года темпы роста национальной экономики снизились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По данным главы правительства, тем не менее наблюдается положительная динамика роста в ряде отраслей экономики, в частности в реальном горнодобывающем, обрабатывающем секторах, сельском хозяйстве, сфере услуг, а также в привлечении инвестиций в основной капитал.

Кроме того, Мамин доложил о полном завершении объемов весенних полевых работ во всех областях страны и сообщил, что в текущем году комплексными мерами по содействию трудоустройству населения будет охвачено 1,22 млн граждан РК.

По данным пресс-службы, в июле текущего года президент Казахстана намерен провести расширенное заседание правительства для рассмотрения итогов развития страны в первом полугодии и постановки задач по преодолению последствий кризиса.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал Аскару Мамину ряд конкретных поручений, в том числе по развитию экологического туризма.

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