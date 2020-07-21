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Назначена вице-министр торговли и интеграции РК

20.07.2020, 19:05 7723
Назначена вице-министр торговли и интеграции РК
Нур-Султан. 20 июля. Постановлением правительства РК Асель Жанасова назначена на должность вице-министра торговли и интеграции РК, передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Асель Жанасова родилась в 1987 году в Алматы.
 
В 2010 году окончила Кембриджский университет по международной стипендии президента РК "Болашак", в 2014 году - магистратуру Кембриджского университета, МГУ имени Михаила Ломоносова по программе "Executive Management".
 
С 2010 года по 2014 год работала специалистом по информационным технологиям, менеджером управления по информационным технологиям, директором департамента по безопасности информационных технологий компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC в Лондон.
 
С 2014 по 2016 годы - была советником директора РГП "Банковское сервисное бюро" Национального Банка РК, заместителем директора департамента цифровых технологий Национального Банка РК.
 
С 2016 по 2017 годы - председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Зерде".
 
С 2017 по 2018 годы - советник управляющего Международного финансового центра "Астана".
 
С 2018 года по настоящее время занимала должность управляющего директора по цифровым технологиям Международного финансового центра "Астана".
 
Ранее Багдат Мусин был назначен первым вице-министром цифрового развития.
 

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