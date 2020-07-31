Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения РК

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Ербол Оспанов назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК, передает Kazakhstan Today.

Ербол Оспанов родился в 1977 году в Южно-Казахстанской области. В 1998 году окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности "прикладная математика", в 2002 году Казахский национальный аграрный университет по специальности "финансы и кредит".

Трудовую деятельность начал в 1999 году инженером первой категории в АО "Казахстанский институт технико-экономических исследований, проектирования объектов и информационных систем железнодорожного транспорта "Казгипрожелдортранс".

С 2000 по 2001 годы работал ведущим инженером филиала АО "Казахстанский институт технико-экономических исследований, проектирования объектов и информационных систем железнодорожного транспорта "Казгипрожелдортранс".

С 2001 по 2006 годы работал руководителем проектов ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта".

С 2006 по 2007 годы - ведущий инженер-проектировщик отдела системного анализа и бизнес-планирования управления разработки информационных систем АО "Центр информатизации финансовых систем".

С 2007 по 2010 годы работал в АО "Национальные информационные технологии", где занимал должности главного специалиста департамента по созданию ИКТ-подразделений государственных органов, главного менеджера ИКТ-процессов Программы по функционированию ИКТ-подразделений государственных органов, заместителя директора центра компетенций, директора центра компетенций.

С 2010 по 2012 годы занимал должности директора департамента развития информационно-коммуникационных технологий, управляющего директора АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

С 2012 по 2016 годы работал в РГКП "Государственный центр по выплате пенсий".

С 2016 по 2020 годы занимал должности вице-президента, первого вице-президента, президента АО "Центр развития трудовых ресурсов".

Также 30 июля решением единственного акционера в лице Министерства торговли и интеграции Аллен Чайжунусов назначен председателем правления АО "Национальная компания "QazExpoCongress". Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Карина Е.Т. помощником президента Республики Казахстан".

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