Чайжунусов назначен председателем правления QazExpoCongress

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Решением единственного акционера в лице Министерства торговли и интеграции Аллен Чайжунусов назначен председателем правления АО "Национальная компания "QazExpoCongress", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МТИ, в "QazExpoCongress" (до февраля 2020 года - "Астана ЭКСПО-2017") А. Чайжунусов с 2015 года занимал должности директора департамента маркетинга и продвижения, управляющего директора, заместителя председателя правления, первого заместителя председателя правления. Кроме того, Аллен Чайжунусов является генеральным комиссаром секции Казахстана на Всемирной выставке "EXPO-2020 Dubai".

Аллен Чайжунусов окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации, Казахскую финансово-экономическую академию. Чайжунусов начал трудовую деятельность в 1998 году в представительстве ТОО "Казахстанская кабельная компания" в Российской Федерации, находился на дипломатической службе, в разные годы занимал должности заместителя руководителя аппарата акима Мангистауской области, заведующего Секретариатом Центрального аппарата Народно-демократической партии "Нур Отан", управляющего директора ТОО "Самрук-Казына Контракт", вице-президента Федерации велосипедного спорта Республики Казахстан, заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры, первого вице-президента Федерации футбола Казахстана.

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