Число преступлений в стране снизилось почти на треть - генпрокурор

Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву об итогах работы по приоритетным направлениям деятельности органов прокуратуры, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Гизат Нурдаулетов доложил о ходе выполнения поручений главы государства по усилению борьбы с преступностью, координации правоохранительных и иных органов по обеспечению правопорядка.

По его словам, за истекший период число преступлений в стране снизилось почти на треть. Вдвое меньше зарегистрировано краж, разбойных нападений, грабежей, хулиганств.

Генеральный прокурор проинформировал президента, что в рамках надзора за соблюдением законности в досудебном расследовании прокурорами прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 63 лиц, отменено 17 тысяч незаконных постановлений о прекращении и прерывании сроков расследования.

Главе государства также сообщили о работе по защите бизнеса и пресечению незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность в рамках уголовного процесса, а также со стороны контролирующих органов.

Касым-Жомарту Токаеву доложили о мерах, принимаемых прокурорами по обеспечению законности в социально-экономической сфере, а также о результатах проверок по соблюдению законодательства при его применении в отдельных отраслях деятельности государственных органов.

По итогам встречи глава государства дал генеральному прокурору ряд конкретных поручений.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Казахстана реализует в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях пилотный проект по исполнению поручения президента, касающегося согласования решений на стадии досудебного расследования.

10 сентября председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев провел встречу с генеральным прокурором Гизатом Нурдаулетовым. В ходе встречи Нурсултан Назарбаев был проинформирован о состоянии законности и правопорядка в стране, а также работе ведомства в период действия карантинных мер.

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