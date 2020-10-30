Касым-Жомарт Токаев принял Суму Чакрабарти

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - Глава государства принял заместителя председателя Высшего совета по реформам Сэра Суму Чакрабарти, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи обсуждены вопросы подготовки ко второму заседанию Высшего совета по реформам, запланированному на декабрь текущего года, и план работы Совета на 2021 год, сообщает пресс-служба Акорды.

21 октября в Акорде под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось первое заседание Высшего cовета по реформам.

Сэр Сумма Чакрабарти назначен внештатным советником президента РК по вопросам экономического развития 14 сентября.

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