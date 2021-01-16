Судебная система должна быть усовершенствована - Токаев

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Судебная система не должна быть закрытой корпорацией, отметил президент Касым-Жомарт Токаев на открытии совместного заседания парламента VII созыва, передает Kazakhstan Today.

Судебная система не должна быть закрытой корпорацией. Поэтому необходимо существенно обновить судебный корпус и привлечь к нему специалистов из различных отраслей права. При отборе кандидатов важно учитывать их профессиональный опыт и личные качества", - отметил глава государства.

Токаев уверен, что проведение реформ через качественные законы - главное условие долгосрочного успеха.

Я уверен, что обновленный депутатский корпус с честью справится с возложенными на него задачами. Социально-экономическое развитие невозможно без надлежащей защиты прав граждан. Это аксиома, истина. В этой связи для укрепления независимости судебной системы необходимо довести реформу до конца", - сказал Токаев.





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