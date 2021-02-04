Государственный санитарный врач Нур-Султана подписала новое постановление о карантинных мерах

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала новое постановление "Об ограничительных и карантинных мерах в городе Нур-Султан" от 2 февраля 2021 года, передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, в том числе на дому (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), митингов, шествий, сходов и др.

Разрешается проводить спортивные тренировки только на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами не более 5 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее двух метров.

Действует запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей города, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи.

На дистанционную форму работы переходят не менее 80% работников всех организаций, предприятий независимо от форм собственности и штатного количества работающих.

Работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) поручено организовать с установлением графика работы в штатном режиме.

Также в постановлении сообщается, что объекты религиозных объединений в будние и выходные дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) будут работать с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 квадратных метров на одного посетителя, с запретом проведения массовых мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) и работы объектов общепита, расположенных в них, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

ЦОНы будут работать по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот "EgovKZBot 2.0" с установлением графика работы в будние и субботние дни с 09.00 до 18.00, запретом работы в воскресные дни, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий; АО "Казпочта" - график работы в будние и субботние дни с 09.00 до 18.00 и запретом работы в воскресные дни.

Объекты здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, будут работать в штатном режиме с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с организацией одновременного посещения школ здоровья не более 5 человек. Частные медцентры, клиники (с запретом оказания косметологических услуг), стоматологии строго по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и с установлением графика работы в будние и выходные дни с 08.00 до 20.00.

Поручено обеспечить организацию работы образовательных объектов независимо от форм собственности в текущем учебном году в режиме онлайн-обучения, кроме дежурных классов общеобразовательных школ для учащихся 1-5 классов и международных школ для учащихся 1-7 классов, работа которых допускается при комплектации до 15 детей в классе, строго по заявлению родителей. При регистрации одного случая заболевания COVID-19 среди детей или работников, посещающих школы, обеспечить закрытие на карантин школы до завершения инкубационного периода. С III четверти текущего учебного года - организацию работы образовательных объектов независимо от форм собственности для выпускных классов общеобразовательных (9-е и 11-е классы) и международных (10-е и 12-е классы) школ обеспечить в режиме комбинированного обучения (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно), работа которых допускается при комплектации до 15 детей в классе, строго по заявлению родителей.

Работа образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития (по предварительной записи, группами до 10 человек), разрешена с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние с 09.00 до 18.00 и запретом работы в выходные дни.

Работа торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров разрешена при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета два квадратных метра на одного посетителя, исключив нахождение покупателей в зонах рекреации и островках отдыха, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни и субботние дни с 10.00 до 23.00 и запретом работы в воскресные дни (за исключением расположенных в них аптек, а также мини-маркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости), с запретом нахождения покупателей в торговом зале по истечению времени работы. При этом строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фуд-кортов разрешена только на курьерскую доставку с исключением самовыноса.

Работа театров аниматрониксов, океанариума разрешена строго в режиме работы по типу галерей/музеев, с одномоментным посещением не более 10 посетителей в каждой зоне, с расчетом не менее двух квадратных метров на одного посетителя, с запретом проведения театральных представлений, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 10.00 до 22.00, в выходные дни с 10.00 до 20.00.

Также в постановлении поручено организовать работу объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые), независимо от места расположения, при соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения, с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07.00 до 24.00, за исключением объектов, расположенных в жилых зданиях, для которых график работы в будние дни с 07.00 до 22.00 и выходные дни с 07.00 до 23.00, с запретом нахождения посетителей в обеденном зале по истечению времени работы.

При этом строго запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых мероприятий.

Работа крытых продовольственных рынков разрешена с заполняемостью не более 30% от проектной мощности из расчета 4 квадратных метров на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 09.00 до 20.00. С запретом нахождения покупателей в торговом зале по истечении времени работы, установленного в настоящем Постановлении;

Работа крытых непродовольственных рынков - при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 квадратных метров на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и субботние дни с 09.00 до 20.00 и запретом работы в воскресные дни.

Работа продовольственных и непродовольственных рынков на открытом воздухе - с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10.00 до 18.00.

Постановление вступает в силу со дня подписания. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь





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