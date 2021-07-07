Премьер-министр РК поздравил казахстанцев с Днем столицы

НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с Днем столицы! Наша столица, город Нур-Султан, - воплощение прогресса и успехов Казахстана за годы независимости, символ силы и энергии казахстанского народа, его решимости и умения последовательно преодолевать трудности и достигать поставленных целей. Благодаря историческому решению Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, усилиям и труду всех казахстанцев, сегодня наша столица является гордостью народа и локомотивом экономического развития Казахстана. Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, мира и благополучия!" - говорится в тексте поздравления, опубликованном пресс-службой премьер-министра РК.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы.

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