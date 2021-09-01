В Усть-Каменогорске проводят антитеррористическое учение

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 31 АВГУСТА - 31 августа 2021 года в городе Усть-Каменогорске проводится антитеррористическое учение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении", - сообщили в Восточно-Казахстанском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

Сообщается, что предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.

Призываем жителей города Усть-Каменогорска с пониманием отнестись к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных госорганов", - отметили в штабе.

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