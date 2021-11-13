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Я реагирую нормально - Цой прокомментировал призывы казахстанцев уйти в отставку

12.11.2021, 19:46 53974
НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - В ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о своей реакции на призывы казахстанцев уйти в отставку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам министра здравоохранения, его подобные заявления граждан не обижают.
 

Я реагирую нормально. Меня это не задевает, потому что это право любого гражданина - высказывать свое мнение, я к этому отношусь как к выражению мнения. Для меня это не вызывает дополнительных раздражений", - сказал Алексей Цой.

 
Напомним, в мае депутат мажилиса Артур Платонов на своей странице в Facebook по итогам рассмотрения вопроса на заседании нижней палаты поинтересовался, последует ли отставка в Министерстве здравоохранения после признания главы ведомства в провале вакцинации от коронавирусной инфекции.
 
Также депутат мажилиса Ирина Унжакова обвиняла Алексея Цоя в провале программы по вакцинации населения. Кроме того, президент РК Касым-Жомарт Токаев пригрозил главе Минздрава и правительству отставкой, если проблема с вакцинацией не будет разрешена в апреле. 
 

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новости по теме

В Казахстане предлагают усилить ответственность за нарушения промышленной безопасности

12.11.2021, 17:29 62560
В Казахстане предлагают усилить ответственность за нарушения промышленной безопасности
Фото: Хабар 24
НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - Усилить ответственность за нарушения требований промышленной безопасности предлагают казахстанские депутаты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы говорим об ответственности, как руководителей предприятий, так и самих работников, нарушавших нормы, обязанности по промбезопасности. Пока несут они административную ответственность, штрафы, но не более того. Мы сейчас потребовали, чтобы мы внесли, рассмотрели вопрос именно в уголовной ответственности. Иначе просто быть не может", - цитирует депутата Сергея Ершова "Хабар 24".

 
Отмечается, что всего в этом году в сфере промбезопасности выявили больше 27 тысяч нарушений, свыше тысячи человек привлекли к административной ответственности, работу 432 объектов приостановили. При этом сегодня остро не хватает в стране тех, кто проверяет такие производства. Число инспекторов промышленной безопасности не превышает и четырех сотен. А объектов, которые требуют контроля, с каждым годом всё больше. В поле их зрения - больше 9 тысяч предприятий и 200 тысяч опасных производств. Нагрузка на каждого специалиста - почти 600 объектов.
 
 

В Мангистауской области на аренду автотранспорта для чиновников планируют потратить более 240 млн тенге

12.11.2021, 16:11 66853
В Мангистауской области на аренду автотранспорта для чиновников планируют потратить более 240 млн тенге
Фото: avtotema.mediasalt.ru
АКТАУ. 12 НОЯБРЯ - Управление делами акимата Мангистауской области объявило госзакупки на аренду автотранспорта. На эти цели планируют потратить более 243 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сайте госзакупок управлением делами акимата Мангистауской области размещен лот по транспортным услугам (аренде автотранспорта) по обеспечению служебными автомобилями руководителей местных исполнительных органов.
 
Цена на транспортные услуги составит 243,36 млн тенге. 
 
Кроме того, объявлены госзакупки по лоту "Услуги по транспортному обслуживанию представительского класса" на сумму 1,5 млн тенге.

 

Президент РК принял генсекретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств

11.11.2021, 21:23 97768
Президент РК принял генсекретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Программа рабочего визита президента Казахстана в Стамбул началась со встречи с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдадом Амреевым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства был подробно проинформирован о подготовке к предстоящему саммиту Тюркского совета, в том числе о ключевых вопросах повестки дня и решениях, которые планируется принять по итогам встречи на высшем уровне, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию генерального секретаря о деятельности Организации и об итогах состоявшегося сегодня заседания Совета министров иностранных дел ССТГ.
 
Выразив удовлетворение ходом подготовки к саммиту, президент дал ценные предложения по дальнейшему развитию Тюркского совета.
 
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Стамбул для участия в VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
 

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