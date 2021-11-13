Я реагирую нормально - Цой прокомментировал призывы казахстанцев уйти в отставку

НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - В ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о своей реакции на призывы казахстанцев уйти в отставку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам министра здравоохранения, его подобные заявления граждан не обижают.

Я реагирую нормально. Меня это не задевает, потому что это право любого гражданина - высказывать свое мнение, я к этому отношусь как к выражению мнения. Для меня это не вызывает дополнительных раздражений", - сказал Алексей Цой.

Напомним, в мае депутат мажилиса Артур Платонов на своей странице в Facebook по итогам рассмотрения вопроса на заседании нижней палаты поинтересовался , последует ли отставка в Министерстве здравоохранения после признания главы ведомства в провале вакцинации от коронавирусной инфекции.