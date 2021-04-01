Депутат обвинила министра здравоохранения в провале работы по вакцинации населения

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Депутат мажилиса Ирина Унжакова обратилась к премьер-министру Республики Казахстан Аскару Мамину с заявлением о провале программы по вакцинации населения от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целом складывается впечатление, что если бывший министр Биртанов провалил начало борьбы с пандемией, то сегодня министр Цой "успешно" проваливает работу по вакцинации населения. Ежедневная информация нынешнего министра здравоохранения не меняет картины к лучшему, а население не только не может привиться, но и не знает, когда, где и как можно осуществить вакцинацию", - написала Унжакова в депутатском запросе.

По ее словам, результатов работы по иммунизации населения не видны "или они настолько незначительны, что не способствуют улучшению ситуации в стране и справедливо вызывают нарекания населения". "Очевидным остаётся пока то, что заболеваемость не снижается, а напротив, увеличивается число регионов, попадающих в "красную зону" по COVID-19", - заявила депутат.

Она рассказала, что до сих пор у населения возникает вопрос: "куда идти, где вакцинироваться? Ведь в свободном доступе в поликлиниках регионов вакцин нет".

И эта ситуация напоминает прошлый год, когда люди были в растерянности и не знали, где и когда можно сдать ПЦР-тесты. Сегодня люди сталкиваются с ситуацией, когда не знают, где и когда можно пройти вакцинацию", - считает Унжакова.

Она поделилась, что в таких странах, как Израиль, Великобритания, Словакия, Словения, Сербия, Сингапур и ряде других, уже привито от половины до 90% населения.

В Казахстане же на сегодняшний день, по информации Министерства здравоохранения, провакцинировано чуть более 101 тыс. человек. Это составляет 0,7%, то есть менее 1% населения. А вакцинация началась два месяца назад. И не надо иметь сверхматематические способности, чтобы подсчитать, что при таких темпах вакцинации страны понадобится порядка 15 лет, чтобы достичь 70% вакцинирования почти 19-миллионного населения Казахстана", - заявила мажилисмен.

Спикер также напомнила, что остаётся нерешенным комплекс вопросов, связанных с казахстанской вакциной. Отмечается, что по ней есть только информация о получении временной регистрации.

Нет ясной и четкой картины по работе заводов для производства вакцины. К примеру, на производство и поставку российской вакцины "Спутник V" выделено 18 млрд тенге, из которых около 15,2 млрд тенге - Карагандинскому фармацевтическому комплексу - именно на производство вакцины. По информации Министерства здравоохранения, за все время работы здесь произведено всего 243 тысячи доз вакцины, 93 тысячи из которых применены, а 150 тысяч - в настоящее время развозятся по регионам", - рассказала Ирина Унжакова.

Ещё больше вопросов, по ее мнению, вызывает ситуация со строительством завода в Жамбылской области.

На его строительство из республиканского бюджета было выделено более 5 млрд тенге. По информации МОН РК, завод начали строить в сентябре прошлого года, но без ПСД (проектно-сметной документации). Проект делался проектировщиками, не имеющими опыта подобных работ. В итоге в сметах "забыли" учесть часть оборудования. В настоящее время корпус завода возведен практически полностью, но оборудование ещё не поставлено. В итоге наполовину построенный объект "лёг на плечи" местных исполнительных органов", - поделилась спикер.

Депутат убеждена, что в вопросе вакцинации необходимы такие инструменты, как чёткий продуманный план действий, пошаговый алгоритм с указанием сроков, регионов и исполнителей.

Просим в кратчайшие сроки предоставить ответ, в котором указать конкретный план поставок вакцины по регионам, график вакцинации всех групп населения, а также полную информацию обо всех пунктах вакцинации, вплоть до телефонов исполнителей", - резюмировала она.

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