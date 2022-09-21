Серик Аширов назначен шефом протокола премьер-министра РК

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Аширов Серик Кенесулы назначен на должность шефа протокола премьер-министра РК", - информирует пресс-служба главы кабмина.
Ранее сообщалось, что назначен вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Аширов Серик Кенесулы назначен на должность шефа протокола премьер-министра РК", - информирует пресс-служба главы кабмина.
Наша задача - обеспечить каждого гражданина качественной и доступной медицинской помощью. Для этого направляются значительные финансовые средства на строительство объектов здравоохранения, приобретение медицинской техники, внедрение современных технологий, обучение кадров", - сказал глава правительства.
Первое. От населения поступают обращения по поводу гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. В первую очередь люди жалуются на недостаточный объем предоставляемой помощи. Поручаю Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов до 1 ноября т.г. подготовить предложения по совершенствованию их финансирования", - сказал Смаилов.
Совместно с регионами необходимо принять меры по строительству современных перинатальных центров, оснащению детских больниц современным диагностическим и реабилитационным оборудованием", - поручил премьер.
Важен вопрос цифровизации здравоохранения. В этом направлении ведется большая работа. Все меры должны быть направлены на улучшение оперативности оказываемых услуг населению, конфиденциальности и сохранности баз данных пациентов. Совместно с Министерством цифровизации необходимо обеспечить унификацию и интеграцию медицинских информационных систем", - сказал Смаилов.
Мы намерены и дальше укреплять полномасштабное сотрудничество во всех сферах экономики, представляющих взаимный интерес. Мы также признательны Объединенным Арабским Эмиратам за постоянную и неизменную поддержку международных инициатив Казахстана", - отметил Алихан Смаилов.
Вместе с тем мы видим значительный потенциал для дальнейшего наращивания и углубления инвестиционного сотрудничества. Правительство готово оказать всестороннюю поддержку инвесторам в реализации их инициатив. Надеюсь, что в ближайшее время мы запустим новые совместные проекты", - сказал Алихан Смаилов.
Я полностью поддерживаю все направления нашего двустороннего сотрудничества", - сказал президент ОАЭ, передав приветствие и наилучшие пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Изменение названия столицы с города Нур-Султана в город Астану не повлечет внесения изменений в регистрационные документы налогоплательщиков: индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, и юридических лиц-нерезидентов. Документы с прежним названием столицы будут также действительны и применяться при получении государственных услуг", - сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
Изменение названий ДГД и УГД никак не повлияет на процедуру оплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Поскольку при заполнении реквизитов в платежных документах нет необходимости вручную набирать наименование", - подчеркнули в ведомстве.
Порядка 518 миллиардов тенге возмещено государству в рамках расследования уголовных дел, в том числе из зарубежных юрисдикций - 173 миллиона долларов США. По актам прокурора в доход государства возвращено 75 тысяч гектаров земли на сумму свыше 5 миллиардов тенге, а также возвращено более 600 железнодорожных путей и относящиеся к ним земельные участки", - конкретизировал Алипбек.
По результатам проведенной Генеральной прокуратурой проверки 10 уполномоченным экономическим операторам доначислены таможенные платежи и налоги на 107 млрд тенге. В августе 6 операторами (ТОО "Almobi Group", "Ехpress Кеден Сервис", Group of the companies TDA, Ai-To Progress, Global Logistics Ved и TL NIKA кеден") в бюджет возмещено 2,7 млрд тенге", - проинформировал Алипбек.
Также в доход государства по акту надзора взыскан ущерб с ТОО "СП КазГерСтрой" в размере 330 миллионов тенге за невыполненные обязательства перед акиматом Целиноградского района Акмолинской области. На баланс акимата СКО возвращено государственное имущество КГУ "Лесное хозяйство Кызылжарское", незаконно отчужденное в пользу ИП "TranscomLTD" за 149 миллионов тенге. Договор купли-продажи был расторгнут", - заявил представитель комиссии.
В их числе: столичный рынок "Шапагат"; предприятия по переработке мусора в Шымкенте - ГКП "Таза кала" и ТОО "ЛТД Турмыс"; земельный участок площадью 150 гектаров в Шымкенте, принадлежащий ТОО "Казахский инновационный университет", стоимостью 4,5 млрд тенге; 1,44 гектара земли в санаторно-курортном комплексе "Сарыагаш"; 17 тысяч гектаров земельных участков в Акмолинской области; 3,84 гектара земельного участка в Алматы стоимостью 2,9 миллиарда тенге; 65% уставного капитала ТОО "Найза-БН" (рынок "Барыс-4" в г. Алматы) оценочной стоимостью 1,5 миллиарда тенге", - привел цифры Алипбек.
Сейчас на рассмотрении Верховного суда находится 11 протестов Генеральной прокуратуры о пересмотре судебных решений, состоявшихся в пользу представителей олигополий, на общую сумму порядка 21 миллиарда тенге", - сообщил Алипбек.
В нем имеется специальный раздел, через который посетители сайта могут оставлять сообщения или внести предложение по вопросам деятельности комиссии", - сообщил Алипбек.
Герб столицы Республики Казахстан - города Астаны представляет собой круг с изображением двух символов "Байтерек" и "Шанырак" цвета золота на голубом фоне. В основании символа "Байтерек" изображен орнамент "кусканаты", в нижней части которого расположена стилизованная буква "Н", орнамент "кусканаты" и буква "Н" - цвета золота. Внешние края символа "Шанырак" и орнамента "кусканаты" имеют зеленую окантовку. В окаймлении внешнего кольца на красном фоне с левой и с правой стороны расположен орнамент "борікоз" - цвета золота. На нижней части герба имеется надпись ASTANA красного цвета на золотистом фоне. С левой и с правой стороны от слова ASTANA расположены по три симметричные линии - цвета золота", - сообщается в документе.
Моя команда имеет большой опыт в содействии по привлечению инвестиций, что облегчает вашим компаниям ведение бизнеса в одной из самых быстрорастущих экономик региона. Надеюсь, что сегодняшняя встреча послужит практическим шагом в продвижении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и США", - заключил Касым-Жомарт Токаев.
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?