Вице-премьер РК: Авиаперевозчик Bek Air добивался отмены сертификата IOSA, чтобы иметь возможность выполнять международные рейсы

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Авиаперевозчик Bek Air в течение нескольких лет добивался отмены сертификата IOSA, чтобы иметь возможность выполнять международные рейсы, сообщил вице-премьер РК Роман Скляр, передает корреспондент агентства.

Неоднократно компания Bek Air с участием лоббистов различных уровней пыталась все эти годы отменить сертификат IOSA, чтобы они могли осуществлять и международные авиарейсы. Но министерство на это не пошло, несмотря на всё это давление", - сказал Скляр в кулуарах в беседе с журналистами в кулуарах правительства.

Вице-премьер уточнил, что все осуществляющие международные рейсы казахстанские авиакомпании имеют данный сертификат.

На внутренние перевозки тоже необходимо было это требование. Однако в 2016 году, вы знаете, была такая мощная кампания в СМИ, некоторые журналисты и некоторые депутаты поддержали ее... Может быть, они и правы. Нет необходимости на внутренних маршрутах соответствовать дополнительным требованиям. И когда уполномоченный государственный орган - Комитет гражданской авиации Министерства индустрии - внес это постановление, что требование IOSA необходимо и для внутренних перевозок, и для внешних, здесь есть какие-то элементы, так скажем, перестраховки, то есть, дополнительные требования", - добавил спикер.

Он пояснил, что это требование для внутренних перевозок было отменено после предписания Комитета по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции в связи с тем, что оно нарушало права предпринимателей.

Напомним, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Для 12 человек рейс стал последним

Как рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в настоящее время рассматриваются три возможные причины происшествия : первая - ошибка экипажа, вторая - возможность технической неисправности самого борта, третья - работа навигационных служб.

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