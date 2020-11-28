В гражданство Казахстана планируют принять 1037 представителей различных национальностей

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел заседание комиссии по вопросам гражданства при президенте Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, 26 ноября под председательством государственного РК Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание комиссии по вопросам гражданства при президенте в онлайн-режиме.

На заседании были рассмотрены ходатайства лиц, желающих принять казахстанское гражданство и выйти из него.

Кроме того, были обсуждены предварительные результаты работы министерств внутренних дел и иностранных дел по вопросам изменения гражданства в 2020 году.

По итогам заседания комиссией на рассмотрение главы государства будет внесено предложение о приеме в гражданство Казахстана 1037 представителей различных национальностей, прибывших в Казахстан из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Также комиссия будет рекомендовать удовлетворить ходатайства 300 человек о выходе из казахстанского гражданства.

24 ноября государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел заседание комиссии по государственным наградам.

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