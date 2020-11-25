Кушербаев провел заседание комиссии по госнаградам

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел заседание комиссии по государственным наградам, передает Kazakhstan Today.

24 ноября 2020 года под председательством государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева состоялось заседание комиссии по государственным наградам при президенте Республики Казахстан", - сообщает Акорда.

По данным пресс-службы, на заседании комиссии были рассмотрены предложения государственных органов, организаций и общественных объединений по награждению государственными наградами.

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