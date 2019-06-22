Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - 10 лучших госслужащих 2019 года определили на республиканском форуме в Бурабае, передает Kazakhstan Today.

В преддверии Дня государственного служащего в самом живописном месте Акмолинской области - в курортной зоне Бурабай - проходит Республиканский форум молодых государственных служащих, инициированный Агентством по делам государственной службы совместно с ОО "Отраслевой профессиональный союз работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания", - сообщили в пресс-службе АДГС.

В рамках форума состоялась торжественная церемония награждения участников республиканского конкурса "Лучший государственный служащий Республики Казахстан 2019 года". В этом году в конкурсе приняли участие свыше 450 госслужащих со всего Казахстана.





В число победителей вошли Ерлан Тюлюпов, Ербол Аликулов, Асель Балманова, Гульнара Туреева, Айымгуль Мухаметканова, Канат Тосекбаев, Раушан Кесикбаева, Наталия Мурсалина, Бексултан-Али Рахымбаев, Серик Айдарбеков.

Награждая победителей, председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова отметила, что "проведение подобного конкурса стимулирует молодых людей креативно решать поставленные задачи. Конкурсанты представили проекты по улучшению системы адресной социальной помощи, государственного субсидирования агропромышленного комплекса, улучшения экологии и много других идей. Представленные проекты найдут свою последующую реализацию".

В ведомстве уточнили, что в форуме принимают участие госслужащие министерств и местных исполнительных органов, представители Федерации профсоюзов и другие приглашенные гости.

Программа форума насыщенна и познавательна: для участников форума будут проведены тренинги и лекции с участием ведущих бизнес-тренеров из стран СНГ, менеджеров по изменениям, докторов PhD в области защиты гражданских и трудовых прав граждан, механизмов управления изменениями и непрерывного совершенствования.

Также в целях формирования здоровой нации запланирован спортивный тимбилдинг.

Госслужащих ожидает и экскурсия по сакральным местам, посещение этнокомплекса под открытым небом "Ботай - Бурабай", знакомство с различными памятниками культуры, историческими и природными достопримечательностями, музеями, современными объектами.

По данным АДГС, на государственной службе трудится свыше 22 тыс. молодых людей. По поручению президента РК прорабатывается вопрос формирования президентского кадрового резерва из числа молодых управленцев для внеконкурсного продвижения на все уровни госслужбы.

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