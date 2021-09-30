Система Orphus

12 тыс. недобросовестных участников Ashyq на 2 недели исключат из проекта

29.09.2021, 16:44 43687
12 тыс. недобросовестных участников Ashyq на 2 недели исключат из проекта
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - 12 тысяч недобросовестных участников Ashyq на 2 недели исключат из проекта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Такое решение приняла сегодня Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
На заседании МВК с докладом о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране выступил министр здравоохранения Алексей Цой. 
 

За последние две недели заболеваемость COVID-19 снизилась на 60%, уровень летальности - на 80%. Отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56% до 33%, реанимационных - с 45% до 32%. Также в связи с улучшением эпидемиологической ситуации Межведомственная комиссия приняла решение о проведении брифингов и пресс-конференций в очном режиме при строгом соблюдении всех санитарных требований. Так, на базе СЦК и в региональных центрах коммуникаций смогут принимать участие в пресс-конференциях в офлайн-формате представители СМИ, имеющие "зеленый" статус в приложении Ashyq". 

 
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил регионам не снижать темпы иммунизации. 

Вместе с тем МВК было принято решение исключить на 2 недели 12 тыс. недобросовестных участников Ashyq, не проверяющих статус посетителей. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

    Китай временно закрывает автомобильные пункты пропуска с Казахстаном

    30.09.2021, 16:14 4105
    Китай временно закрывает автомобильные пункты пропуска с Казахстаном
    Фото: из открытых источников
    АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - Китай временно закрывает автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном, передает KAZAKHSTAN TODAY
     

    В связи с праздничными днями в Китае автомобильные пункты пропуска "Нур Жолы", "Достык-автомобильный" и "Бахты" на казахстанско-китайской границе будут закрыты с 1 по 3 октября 2021 года. Кроме того, пункт пропуска "Бахты" также будет закрыт с 3 по 4 октября 2021 года в связи с подготовкой к зимнему сезону дезинфекционного оборудования на китайской стороне. Просим перевозчиков, желающих пересечь границу заранее спланировать свои маршруты с учетом праздничных мероприятий в соседней стране", - сообщили в пресс-службе комитета госдоходов.  

     

    Памятник воровству и безнаказанности: депутат Раманкулов о деле LRT

    30.09.2021, 15:41 1000
    НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Депутат Максат Раманкулов обвинил Генпрокуратуру в бездействии по отношению к основным фигурантам дела об LRT, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    По мнению мажилисмена, Генеральная прокуратура не принимает никаких мер по поиску бывшего заместителя акима Нур-Султана Каната Султанбекова и руководителя "Астана LRT" Талгата Ардана, хотя депутаты неоднократно поднимали этот вопрос, а также вопрос о возврате денег, незаконно выведенных в оффшоры. 
     

    В проекте LRT общество возмущает даже не сам факт хищений, а их гигантские размеры и брошенные по всей столице незаконченные бетонные опоры, превратившиеся в тысячу памятников воровству и безнаказанности. Подсчитано, что на этот "отечественный Стоунхэдж" было списано 120 млрд тенге, хотя при этом выполнено лишь 15% работ. В настоящий момент суд рассматривает апелляцию осужденных по этому делу семи человек. Вместе с тем, вне пределов досягаемости отечественного правосудия оказались основные фигуранты – бывшие замакима города Астаны Канат Султанбеков и руководитель "Астана LRT" Талгат Ардан. Правоохранительные органы заявляли об их "международном розыске", – заявил депутат.

     
    Однако, по его словам, ни Ардан, ни Султанбеков так и не объявлены в розыск, а в соцсетях члены их семей выкладывают посты о красивой жизни в Нью-Йорке. 
     

    Фактически никакого розыска указанных лиц не ведется, они спокойно могут тратить украденные у страны миллиарды, а вопрос возвращения этих средств, соответственно, также отложен на неопределенное время. Видимо, наши правоохранители ждут, пока они не потратят все, что "нажито непосильным трудом"", – заявил Раманкулов.

     
    Он напомнил, что официальное обращение Генеральной прокуратуры в Национальное бюро Интерпола не поступало, а без него не будет и объявления в международный розыск. 
     

    Также надо понимать, что незаконно вывезенные средства за границу, при их обнаружении могут быть конфискованы в пользу иностранных государств, как "богатства необъяснимого происхождения", кроме того, это не собственность проворовавшихся чиновников, а средства, принадлежащие казахстанскому народу", – подчеркнул парламентарий.

     
    Обращаясь к генеральному прокурору, Раманкулов потребовал ответить на ряд вопросов: направлялся ли запрос на международный розыск Ардана и Султанбекова, сколько денег они похитили, и какую часть из похищенного уже удалось вернуть государству? Он также предложил ведомству проработать вопрос по возвращению денег в Казахстан с учетом практики развитых стран, например, Великобритании или США. 
     

    Считаем необходимым включить в антикоррупционное законодательство норму о так называемом "богатстве необъяснимого происхождения" и проработать со странами-реципиентами бегства капиталов – двусторонние Соглашения о порядке их возврата народу Казахстана", – резюмировал мажилисмен. 

    В Казахстане будут проверять сделки с недвижимостью от 50 млн тенге

    30.09.2021, 13:39 11125
    НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Планируется снизить пороговые значения для проведения проверок по операциям с недвижимостью с 200 млн до 50 млн тенге.
     

    У нас в среднем при легализации или при финансировании терроризма сделки с недвижимостью или с другим намного ниже, в разных регионах стоимость жилья тоже не очень высокая. Поэтому данное снижение позволит более оперативно мониторировать все операции, выявлять подозрительные и снизит высокие риски по отмыванию доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма", - отметил депутат Сергей Симонов.

     
    По его словам, в Российской Федерации минимальный порог по операциям с недвижимостью составляет около 18 млн тенге, в Беларуси для физических лиц - чуть больше 9 млн, для ИП в пределах 97 млн, в Армении - около 43 млн тенге.
     
    Кроме того, изменения коснутся проверок выигрышей в наличной форме по результатам пари, в игорных заведениях - порог для проверок будет снижен с 3 млн до 1 млн тенге. 
     

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов