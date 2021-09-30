12 тыс. недобросовестных участников Ashyq на 2 недели исключат из проекта

НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Депутат Максат Раманкулов обвинил Генпрокуратуру в бездействии по отношению к основным фигурантам дела об LRT, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По мнению мажилисмена, Генеральная прокуратура не принимает никаких мер по поиску бывшего заместителя акима Нур-Султана Каната Султанбекова и руководителя "Астана LRT" Талгата Ардана, хотя депутаты неоднократно поднимали этот вопрос, а также вопрос о возврате денег, незаконно выведенных в оффшоры.

В проекте LRT общество возмущает даже не сам факт хищений, а их гигантские размеры и брошенные по всей столице незаконченные бетонные опоры, превратившиеся в тысячу памятников воровству и безнаказанности. Подсчитано, что на этот "отечественный Стоунхэдж" было списано 120 млрд тенге, хотя при этом выполнено лишь 15% работ. В настоящий момент суд рассматривает апелляцию осужденных по этому делу семи человек. Вместе с тем, вне пределов досягаемости отечественного правосудия оказались основные фигуранты – бывшие замакима города Астаны Канат Султанбеков и руководитель "Астана LRT" Талгат Ардан. Правоохранительные органы заявляли об их "международном розыске", – заявил депутат.

Однако, по его словам, ни Ардан, ни Султанбеков так и не объявлены в розыск, а в соцсетях члены их семей выкладывают посты о красивой жизни в Нью-Йорке.

Фактически никакого розыска указанных лиц не ведется, они спокойно могут тратить украденные у страны миллиарды, а вопрос возвращения этих средств, соответственно, также отложен на неопределенное время. Видимо, наши правоохранители ждут, пока они не потратят все, что "нажито непосильным трудом"", – заявил Раманкулов.

Он напомнил, что официальное обращение Генеральной прокуратуры в Национальное бюро Интерпола не поступало, а без него не будет и объявления в международный розыск.

Также надо понимать, что незаконно вывезенные средства за границу, при их обнаружении могут быть конфискованы в пользу иностранных государств, как "богатства необъяснимого происхождения", кроме того, это не собственность проворовавшихся чиновников, а средства, принадлежащие казахстанскому народу", – подчеркнул парламентарий.

Обращаясь к генеральному прокурору, Раманкулов потребовал ответить на ряд вопросов: направлялся ли запрос на международный розыск Ардана и Султанбекова, сколько денег они похитили, и какую часть из похищенного уже удалось вернуть государству? Он также предложил ведомству проработать вопрос по возвращению денег в Казахстан с учетом практики развитых стран, например, Великобритании или США.

Считаем необходимым включить в антикоррупционное законодательство норму о так называемом "богатстве необъяснимого происхождения" и проработать со странами-реципиентами бегства капиталов – двусторонние Соглашения о порядке их возврата народу Казахстана", – резюмировал мажилисмен.