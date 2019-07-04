В Арыси восстановительные работы проделаны в 136 домах

Арысь. 3 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 3 июля 2019 года в городе Арысь Туркестанской области восстановительные работы проделаны в 136 жилищах, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, работы ведутся еще в 571 доме.

Всего в ремонте нуждаются 85% домов в Арыси, число строительных компаний, работающих в городе, увеличилось до 118. На сегодняшний день в масштабном мероприятии по восстановлению жилья участвуют 1546 строителей, привлечено 86 единиц спецтехники.

Напомним, рабочая группа во главе с вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Каирбеком Ускенбаевым находится в городе Арысь. Накануне он сообщил, что все дома в Арыси держат на контроле и ежедневном мониторинге.

В городе ведется реконструкция всей разрушенной инфраструктуры, это - инженерные коммуникации и дороги. Средства на эти цели были выделены из резерва правительства.





Как сообщалось ранее, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы и также мужчина, в машину которого попал снаряд. Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил восстановить все поврежденные объекты Арыси до 1 августа.





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