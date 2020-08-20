Алматы. 19 августа. Kazakhstan Today - В Алматы более 17,5 тыс. субъектов МСБ возобновили работу, передает Kazakhstan Today





В эфире ТК "Алматы" аким города Бакытжан Сагинтаев рассказал о ходе послабления карантинных мер и возобновления деятельности предприятий и объектов малого и среднего бизнеса.

Поэтапное возобновление деятельности субъектов МСБ происходит после регистрации на портале infokazakhstan.kz. В соответствии с постановлением главного госсанврача по Алматы сделать это нужно до 24 августа. Ознакомившись с санитарно-эпидемиологическими правилами, предприниматели получают акт соответствия санитарным нормам. При этом они обязаны обеспечить выполнение требований по заполняемости объектов.

По словам акима, этот уведомительный порядок возобновления деятельности пройдут порядка 90% всех субъектов - ТРЦ, ТД (бутики), торговые сети и крытые рынки с заполняемостью не более 30%, 4 квадратных метра на посетителя; салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, косметологические кабинеты - 4 квадратных метра на посетителя, по записи и так далее.

Остальные субъекты, где высок риск распространения вируса, будут проходить проверку рабочей комиссией. Это ТРЦ, ТЦ, ТД, непродовольственные магазины площадью более 2000 квадратных метров, а также объекты с высоким показателем заболеваемости КВИ среди сотрудников.

По состоянию на 19 августа подано 17 698 заявок, из которых 14 043 (79%) одобрены. При этом большая часть предпринимателей (13 807) начала работу в уведомительном порядке. Остальные (236) начнут работу после проверки мониторинговыми группами при районных акиматах. В случае отказа по тем или иным причинам необходимо устранить замечания и получить разрешение.

Напомним, в Алматы владельцы саун, клубов, кафе, массажных салонов и караоке оштрафованы на 39 млн тенге за несоблюдение карантина.

Несмотря на послабление режима карантина, алматинские эпидемиологи напоминают о важности соблюдения санитарных требований: ношения масок, соблюдения социальной дистанции, использования антисептиков и воздержания от посещения мест массового скопления людей.

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