Система Orphus

В Алматы более 17,5 тыс. субъектов МСБ возобновили работу

19.08.2020, 21:19 5563
В Алматы более 17,5 тыс. субъектов МСБ возобновили работу
Алматы. 19 августа. Kazakhstan Today - В Алматы более 17,5 тыс. субъектов МСБ возобновили работу, передает Kazakhstan Today

В эфире ТК "Алматы" аким города Бакытжан Сагинтаев рассказал о ходе послабления карантинных мер и возобновления деятельности предприятий и объектов малого и среднего бизнеса. 
 
Поэтапное возобновление деятельности субъектов МСБ происходит после регистрации на портале infokazakhstan.kz. В соответствии с постановлением главного госсанврача по Алматы сделать это нужно до 24 августа. Ознакомившись с санитарно-эпидемиологическими правилами, предприниматели получают акт соответствия санитарным нормам. При этом они обязаны обеспечить выполнение требований по заполняемости объектов. 
 
По словам акима, этот уведомительный порядок возобновления деятельности пройдут порядка 90% всех субъектов - ТРЦ, ТД (бутики), торговые сети и крытые рынки с заполняемостью не более 30%, 4 квадратных метра на посетителя; салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, косметологические кабинеты - 4 квадратных метра на посетителя, по записи и так далее. 
 
Остальные субъекты, где высок риск распространения вируса, будут проходить проверку рабочей комиссией. Это ТРЦ, ТЦ, ТД, непродовольственные магазины площадью более 2000 квадратных метров, а также объекты с высоким показателем заболеваемости КВИ среди сотрудников.
 
По состоянию на 19 августа подано 17 698 заявок, из которых 14 043 (79%) одобрены. При этом большая часть предпринимателей (13 807) начала работу в уведомительном порядке. Остальные (236) начнут работу после проверки мониторинговыми группами при районных акиматах. В случае отказа по тем или иным причинам необходимо устранить замечания и получить разрешение.
 
Напомним, в Алматы владельцы саун, клубов, кафе, массажных салонов и караоке оштрафованы на 39 млн тенге за несоблюдение карантина.
 
Несмотря на послабление режима карантина, алматинские эпидемиологи напоминают о важности соблюдения санитарных требований: ношения масок, соблюдения социальной дистанции, использования антисептиков и воздержания от посещения мест массового скопления людей.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая