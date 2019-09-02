С 1 сентября регулировщики дорожного движения снова будут использовать жезлы

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Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел с 1 сентября 2019 года возобновляет применение жезлов для регулирования дорожного движения, сообщила пресс-служба ведомства, передает Kazakhstan Today.

Жезлы будут применяться исключительно для регулирования дорожного движения, в особенности в темное время суток и условиях плохой видимости, а также для отвода транспортных средств при: дорожно-транспортных происшествиях и образовании заторов на дорогах, в том числе отключении светофоров; сопровождении организованных колонн транспортных средств; проведении антитеррористической операции и (или) охранных мероприятий; предотвращении и (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий", - отмечено в сообщении.

В МВД считают, что использование жезлов улучшит восприятие участниками дорожного движения подаваемых регулировщиком сигналов и повысит безопасность самих полицейских.

Регулирование дорожного движения будет осуществляться с использованием жезла в жилетах и перчатках со светоотражающей отделкой с дополнительной подачей сигнала свистком.

Контроль за соблюдением безопасности дорожного движения будет осуществляться преимущественно с помощью автоматических систем фиксации.

В ведомстве также отметили, что на сегодня работа патрульной полиции на автодорогах полностью переведена на автопатрулирование. То есть остановка транспортных средств будет осуществляться в режиме автопатрулирования посредством подачи сигналов с использованием специальных светозвуковых и громкоговорящих устройств - без применения жезлов. Остановка транспортных средств жестом руки полицейского исключается.

Возврат жезлов не потребует средств из бюджета на их приобретение, так как жезлы имеются в наличии.

Напомним, что с 2017 года в Казахстане было отменено использование жезлов полицейскими. В текущем году депутаты сената обратились к премьер-министру с просьбой вернуть регулировщикам жезлы.

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