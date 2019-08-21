МВД планирует вернуть жезлы регулировщикам движения

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Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - МВД Казахстана предлагает вернуть жезлы регулировщикам дорожного движения, передает Kazakhstan today.

В связи с поступающими обращениями граждан по улучшению восприятия участниками дорожного движения действий регулировщиков, в особенности в сумеречное и ночное время, и во избежание наездов на полицейских при регулировании ими дорожного движения, Министерство внутренних дел предлагает вновь вернуться к практике использования сотрудниками патрульной полиции жезлов", - сообщили в пресс-службе МВД.

При этом в ведомстве отметили, что использовать жезлы предлагается исключительно для осуществления регулирования дорожного движения, к примеру, для отвода транспортных средств при дорожно-транспортных происшествиях и заторах, неисправности или отсутствии светофоров, ухудшении погодных условий и плохой видимости на автодорогах.

В то же время МВД предлагает сохранить категорический запрет на использование жезлов для остановки транспорта.

Напомним, что с 2017 года в Казахстане было отменено использование жезлов полицейскими. В текущем году депутаты сената обратились к премьер-министру с просьбой вернуть регулировщикам жезлы

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