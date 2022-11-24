Два пункта пропуска на границе с Узбекистаном закроют с 1 декабря

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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 декабря 2022 года планируется начать реконструкцию автомобильных пунктов пропуска "Капланбек" и "Зангиота" на границе с Узбекистаном, сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Бакытжан Слямов
По его словам, в настоящее время перед пунктами пропуска на узбекской границе со стороны Казахстана наблюдается ежедневное скопление автотранспортных средств.
В пиковые периоды эта цифра достигает 300 единиц. На китайской границе в связи с пандемией пропуск транспортных средств до сих пор ограничен, водители ожидают своей очереди неделями. Из-за устаревшего оборудования невозможно равномерно и ускоренно вести контроль возрастающего потока", - рассказал Слямов.
Он добавил, что узбекские коллеги также намерены модернизировать пункты пропуска на общей границе.
Всего в этом году Казахстан начал работы по 9 пропускным пунктам. Планируемые сроки реконструкции каждого объекта - 19 месяцев.
На текущее время начаты строительство автомобильного пункта пропуска "Достык - Алаколь" и техническое дооснащение железнодорожного пункта пропуска "Достык". С 1 декабря 2022 года по согласованию с узбекской стороной планируется начать реконструкцию автомобильных пунктов пропуска "Капланбек" (РК) и "Зангиота" (РУ) с полным закрытием из-за густонаселенности и стесненности условий. Реконструкцию остальных пунктов пропуска планируется проводить без закрытия, но с ограничением движением автотранспорта и физических лиц. Завершить реконструкцию всех пунктов пропуска планируются в конце 2024 года", - сообщил спикер.
По его словам, реконструкция ориентирована на создание комфортных условий для граждан и гостей Казахстана при прохождении госграницы.
В пассажирских терминалах, а также на стоянке для водителей грузовых авто откроют кафетерии, санузлы, комнаты матери и ребенка. В рамках реализации проекта будет увеличение пропускной способности до 8 раз, с 1000 до 8400 ТС в сутки, сокращение времени с 2 часов до 25 минут и минимизация коррупционных рисков", - рассказал Слямов.