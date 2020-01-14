Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - 1,2 млн предприятий в Казахстане на три года освобождены от налогов на доход, передает Kazakhstan Today.

В последние дни ушедшего года глава государства подписал закон , освобождающий микро- и малый бизнес от налогов на доходы на три года, сообщила пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

Законом РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте" с 1 января 2020 года ряд отечественных налогоплательщиков освобождены от уплаты налогов до 1 января 2023 года.

По данным Миннацэкономики, это делается для облегчения налоговой нагрузки на представителей малого и микробизнеса.

В соответствии с законодательством микробизнес - это индивидуальные предприниматели с количеством работников до 15 человек и с годовым доходов до 30 тыс. МРП (79 млн тенге), малый бизнес- это индивидуальные предприниматели и юридические лица с количеством работников до 100 человек и с годовым доходом до 300 тыс. МРП (795 млн тенге).

Налогом на доход является корпоративный подоходный налог для юридических лиц, индивидуальный подоходный налог для индивидуальных предпринимателей, единый земельный налог для крестьянских или фермерских хозяйств, а также социальный налог для предпринимателей, осуществляющих деятельность в специальных налоговых режимах на основе упрощенной декларации.

Все остальные налоги и платежи будут уплачиваться при возникновении обязательств.

При этом освобождение от уплаты налогов распространяется на субъектов микро- и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы (СНР).

Вместе с этим не освобождаются от налогов налогоплательщики, осуществляющие:

1) деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

2) производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;

3) деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;

4) проведение лотереи;

5) деятельность в сфере игорного бизнеса;

6) деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;

7) банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);

8) аудиторскую деятельность;

9) профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

10) деятельность кредитных бюро;

11) охранную деятельность;

12) деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

13) деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей;

14) реализацию полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти;

15) розничную реализацию отдельных видов нефтепродуктов бензина, дизельного топлива и мазута;

16) внешнеэкономическую деятельность.

В ведомстве подчеркнули, что освобождение от налогов на доход распространится на 1,2 млн субъектов микро- и малого предпринимательства. Это позволит бизнесу за три года сэкономить более 380 млрд тенге и направить высвобождавшиеся средства на развитие своей деятельности.

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