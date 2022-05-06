Более 200 поправок внесено в указ президента о воинской службе

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НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением о дополнениях в Конституцию РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее в своем послании народу глава государства выдвинул масштабную программу политической модернизации. Она всесторонне обсуждалась в обществе, средствах массовой информации. Свои оценки высказали эксперты и гражданские активисты. Все предложения получили широкую поддержку.

Обозначенные в послании инициативы направлены на коренное преобразование нашей политической системы. Они исходили из многолетнего запроса граждан на расширение участия в управлении государством и глубинную демократизацию политических процессов. Для их эффективной реализации потребовалось внесение изменений и дополнений в Конституцию. Иными словами, была необходима конституционная реформа", - сказал Токаев в ходе обращения к казахстанцам.

Он подчеркнул, что поэтому для подготовки проекта изменений в Основной закон была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли видные ученые-правоведы, опытные эксперты, представители уполномоченных органов. После детального рассмотрения всех новелл проект поправок был направлен в Конституционный совет. И данный орган дал свое заключение о его соответствии положениям Конституции.

Теперь мы вышли на финишную прямую реализации конституционной реформы. Поправки в Основной закон имеют для нашей страны, по сути, судьбоносное значение. Изменения затронут треть статей Конституции. Говоря прямо, наша Конституция получит совершенно новое измерение", - сказал президент.

Он добавил, что именно поэтому предложил вынести этот вопрос на республиканский референдум, ведь такие масштабные изменения должны осуществляться на основе всенародного волеизъявления.

Во всем прогрессивном мире плебисцит является одной из наиболее наглядных и очевидных форм прямого народовластия. Однако в Казахстане этот эффективный институт демократии не был задействован в полной мере. После референдума, проведенного 27 лет назад, когда была принята действующая Конституция, все последующие конституционные реформы получали одобрение в парламенте. В принципе, это легитимная практика. Но я твердо убежден, что на новом этапе развития, строя Новый Казахстан, мы должны всенародно принимать такие судьбоносные для нашей страны решения", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что поэтому сегодня подписал указ о проведении 5 июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию.

Всеобщее голосование граждан по проекту конституционных поправок продемонстрирует нашу твердую приверженность демократическим принципам. Предстоящий референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в историческом событии, которое определит будущее Казахстана", сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели.

Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов", - сказал Токаев.

По его словам, внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов мажилиса и областных маслихатов позволит в более полной мере охватить весь спектр взглядов и мнений избирателей.

В свою очередь введение полностью мажоритарной системы выборов депутатов районных и городских маслихатов откроет возможность для граждан более эффективно влиять на жизнь в регионах. В новой редакции Конституции планируется закрепить равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений. Появится запрет для ближайших родственников президента занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе. Важный блок поправок затрагивает правозащитную сферу", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что создание Конституционного суда, закрепление статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне, безоговорочный запрет смертной казни - все эти шаги направлены на всестороннее соблюдение прав и свобод граждан.

Предстоящая конституционная реформа ознаменует новый этап в развитии нашей страны. Уважаемые соотечественники! Вместе мы построим Новый Казахстан, Справедливый Казахстан! В нашем государстве будут защищаться права каждого гражданина. Все будут иметь равные возможности. Каждый в зависимости от своих способностей и умений сможет добиться успеха и найти свое место в обществе. Произойдет обновление общественных и индивидуальных ценностей. Мы усовершенствуем государственную систему, обеспечим конструктивный диалог между обществом и властью. Таким образом, мы построим Вторую Республику", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что для успешной реализации этих задач и необходима конституционная реформа.

Особенность нынешней реформы заключается не в усилении полномочий президента, а в совершенствовании, модернизации и укреплении государства. Призываю всех принять активное участие в референдуме во имя будущего нашей страны, во имя будущих поколений! Уверен, вы поддержите все инициативы, исходящие из наших национальных интересов. Светлое будущее нашей страны - в наших руках! В единстве - наша сила!" - сказал президент в заключение.