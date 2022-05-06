Более 200 поправок внесено в указ президента о воинской службе

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационных классов", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно указу, опубликованному на сайте
Акорды, воинское звание генерал-полковник присвоено Жаксылыкову Руслану Фатиховичу.
Классный чин государственный советник юстиции 1-го класса - Нурдаулетову Гизату Дауренбековичу.
Воинское звание генерал-лейтенант - Изтлеуову Серику Бахытжановичу и Ильину Юрию Викторовичу.
Воинское звание генерал-лейтенант авиации - Карбенову Нурлану Жанайдаровичу.
Специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности - Сагимбаеву Ермеку Алдабергеновичу.
Специальное звание генерал-лейтенант полиции - Кожаеву Марату Шадетхановичу.
Воинское звание генерал-майор - Воронкину Константину Юрьевичу, Жазыкбаеву Шайх-Хасану Сатаркулулы, Жусупову Сакену Саутбайулы, Кульдикову Марату Мухаметкалиевичу, Кульшимбаеву Ибрагиму Даукесовичу, Сабидолданову Мухтару Солтанбековичу, Шекарбекову Сакентаю Амантаевичу.
Воинское звание генерал-майор авиации - Кунурову Руслану Зарлыковичу и Топаеву Нурболату Еркебаевичу.
Специальное звание генерал-майор национальной безопасности - Абдильманову Марату Мейрхановичу, Джумагалиеву Тамерлану Тельмановичу, Жунусову Танату Рымбековичу и Неталиеву Рустему Бикетовичу.
Специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан - Аринову Чингису Сайрановичу, Байбосынову Батырбеку Бердыбаевичу, Исабекову Сакену Саиновичу.
Специальное звание генерал-майор полиции - Адилову Санжару Аскеновичу, Арыстанову Атыгаю Газымбековичу, Султан Бекторе Женісбайулы, Таеву Думану Ашкеновичу, Файзуллину Ерлану Жумасеитовичу.
Классный чин государственный советник юстиции 3-го класса - Абаеву Ерлану Масгутовичу, Алиханову Марату Тлеукабыловичу, Дауешов Халидулла Зиноллаулы, Ожарову Ризабеку Каримовичу, Умиралиеву Жандосу Жанибековичу.
Высший квалификационный класс 3-й категории - Ахметову Мурату Джамбуловичу, Елемесову Женису Фарахатулы, Ергарину Даурену Тлековичу, Жумагали Асхат Жумагалиулы, Малахову Дмитрию Михайловичу, Раисову Улану Ермухановичу, Утееву Шаттику Тынымбаевичу, Шакенову Денису Владимировичу, Элиманову Жанату Калдыбековичу.