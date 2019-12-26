Сапарбаев рассказал о приоритетных задачах на 2020 год в социальной сфере

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев рассказал о ходе реализации поручений президента страны в социальной сфере и приоритетных задачах на 2020 год, передает Kazakhstan Today.

Как отметил Бердибек Сапарбаев, по поручению главы государства члены правительства встретились с жителями всех регионов страны, в том числе в районных центрах и отдаленных селах. Всего было проведено более 500 встреч, от граждан поступило 70 предложений, даны ответы и разъяснения на 2500 озвученных вопросов, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

По словам Сапарбаева, главной задачей этих встреч стало разъяснение проводимой государственной политики и принимаемых программ по улучшению благосостояния населения. Он отметил, что больше всего казахстанцев волнуют социальные вопросы - вопросы занятости, образования, здравоохранения.

Вице-премьер отметил, что с 1 января 2019 года минимальная заработная плата составляет 42 500 тенге. На сегодняшний день такую зарплату получают порядка 1,3 млн человек. Кроме того, в текущем году 1,5 млн государственным и гражданским служащим была повышена заработная плата. По поручению Елбасы руководители предприятий также подняли зарплаты своим низкооплачиваемым работникам на 32%. Таким образом, у 1,2 млн низкооплачиваемых казахстанцев в 2019 году выросли заработные платы.

Мерой по снижению долговой нагрузки охвачено около 565 тыс. казахстанцев. На эти цели из бюджета было выделено 115 млрд тенге. Также было дано поручение по списанию штрафов и пени всем казахстанцам. Этой мерой было охвачено около 1,2 млн человек, которым были списаны штрафы и пени на сумму 33,6 млрд тенге. Пенсии 2,2 млн казахстанцев индексируют на 7%, государственные пособия - на 5%. Пособия для 132 тыс. получателей трех видов соцвыплат из Государственного фонда социального страхования увеличатся не менее чем на 30%.

Сапарбаев отметил, что в 2019 году адресной социальной помощью было охвачено 1,6 млн казахстанцев, в том числе 1,1 млн - дети. Из бюджета страны было выделено 245 млрд тенге.

Кроме того, правительством было дано поручение, которое проработано с местными органами власти, чтобы они оказали дополнительную поддержку. В результате около 2,2 млн казахстанцев были охвачены дополнительной социальной поддержкой на сумму 128 млрд тенге", - сказал вице-премьер.

Кроме того, были решены вопросы неправильного начисления АСП, связанных со скрытием доходов, ростом иждивенчества и т.д. Правительством подготовлен проект закона, который на сегодняшний день одобрен парламентом. По словам Сапарбаева, будут выплачиваться государственные пособия многодетным семья, при этом не будут учитываться доходы этих семей. АСП как было раньше сохранится. Новый вид помощи - гарантированный социальный пакет.

Также были затронуты вопросы обеспечения занятости населения. В течение трех лет в Казахстане реализуется государственная программа "Енбек". Целью которой является помощь казахстанцам в трудоустройстве. Это подразумевает обучение, предоставление навыков по определенной специальности, гранты, микрокредиты по низким процентам.

В уходящем году в рамках госпрограммы "Енбек" мерами содействия занятости и развития предпринимательства охвачены 623 тыс. человек, в том числе трудоустроено 416 тыс. человек, обучено 131 тыс. человек, выдано 46 тыс грантов и микрокредитов, переселено с юга на север 9 тыс человек. Только за 11 месяцев текущего года на реализацию программы из бюджета выделено 176 млрд тенге.

Со следующего года госпрограмму "Енбек" ожидают изменения. Так, краткосрочное профобучение будет проводиться по заявкам работодателей, будут внедрены новые механизмы "Первое рабочее место" и "Контракт поколений".

Также в рамках третьего направления государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" предусмотрено переселение граждан из трудоизбыточных регионов - Мангистауской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Туркестанской областей, Нур-Султана - в трудодефицитные области: Павлодарскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую. В текущем году из южных регионов страны в северные и восточные были переселены порядка 9 тыс. человек. На сегодняшний день в Экибастуз из Нур-Султана переселено около 200 человек. Они были обеспечены работой и жильем. Теперь данный опыт планируется распространить на Акмолинскую и Карагандинскую области", - рассказали в ведомстве.

В целом ежегодно доля социальных расходов бюджета нашей страны увеличивается. Для сравнения могу сказать, в 2018 году эта доля была 43%, 2019 году - 45%, в 2020 году - 50%. Это говорит о том, что курс политики руководства нашей страны носит социальный характер, то есть на повышение благосостояния жителей нашей страны", - сказал Сапарбаев.

Планируется облегчить условия микрокредитования для многодетных и малообеспеченных семей в целях стимулирования их предпринимательской активности. В частности, ожидается снижение ставки с 6% до 4% годовых, увеличение сроков выдачи микрокредитов с 5 до 7 лет.

В Казахстане на сегодняшний день проживают около 690 тыс. людей с ограниченными возможностями. Из них трудоспособные - 400 тыс. В рамках соцзащиты лиц с инвалидностью в текущем году на выплату пособий и обеспечение техсредствами реабилитации из бюджета направлено 400 млрд тенге. Также был принят и реализуется Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов до 2025 года.

Было отмечено, что в 2020 году начнется строительство реабилитационных центров в городах Нур-Султан, Кокшетау и Алматы. Прорабатывается вопрос развития сети реабилитационных центров в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) и через средства Госфонда социального страхования. В пилотном режиме функционирует портал социальных услуг, который позволит лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать средства и услуги реабилитации.

Рассмотрен вопрос об утверждении перечня заболеваний, по которым инвалидность будет устанавливаться на 5 лет; о формировании дорожной карты комплексной помощи детям с инвалидностью. Будет усилен мониторинг соблюдения работодателями квоты на трудоустройство лиц с инвалидностью. На сегодняшний день около 17 тыс детей-сирот получают пособия. Этой категории было выделено около 1000 квартир и свыше 2000 грантов на обучение.

Касательно привлечения иностранной рабочей силы, сообщается, что в следующем году квота на привлечение иностранной рабочей силы будет сокращена с 49 до 29 тыс. человек и усилена административная ответственность работодателей.

Предприятия, привлекающие более 30 иностранных работников, будут проверять ежегодно в плановом порядке. При этом планируется значительно сократить выдачу разрешений по 4 категории. Кроме того, в планах вернуть практику обязательной замены иностранных работников отечественными специалистами.

Были рассмотрены изменения, произошедшие в сфере здравоохранения. В ведомстве сообщили, что разработана и утверждена государственная программа развития здравоохранения на 2020-2025 годы, главная задача которой улучшить качество оказываемых медицинских услуг.

Для этого нам надо готовить хорошие медицинские кадры, повысить статус медицинских работников, материально-техническое оснащение медорганизаций, заработные платы работников медицины", - отметил вице-премьер.

Кроме того, разработан проект Кодекса о здоровье народа, который сейчас находится на рассмотрении в мажилисе парламента РК. Большая работа проведена по подготовке к внедрению обязательного социального медицинского страхования.

За 11 месяцев 2019 года за счет работодателей в фонд поступило около 275 млрд тенге. Стоит задача ежегодно собирать не менее 500-700 млрд тенге. В результате внедрения ОСМС со следующего года ожидается рост расходов на одного застрахованного на 57,5% - с 55 тыс. до 87 тыс. тенге, развитие медицинской инфраструктуры, повышение уровня оснащенности медтехникой от 70%, повышение доступности к высокотехнологичной медицинской помощи и качества оказания медуслуг", - подчеркнули в пресс-службе.

Согласно информации,1,8 млн казахстанцев получают бесплатные лекарства. Ежегодно на лекарственное обеспечение выделяется 93 млрд тенге. На сегодняшний день запущено мобильное приложение DariKz, где можно ознакомиться с инструкцией к препарату и пожаловаться на его стоимость, если она превышает разрешенную. Кроме того, осуществляется электронный закуп и учет выдачи лекарств, внедрено регулирование цен на все виды лекарств, запущен единый контакт-центр 1439 и смс-рассылка о получении лекарственных средств. Идет полная автоматизация системы лекарственного обеспечения от потребности до отпуска пациентам, внедряется система отслеживания лекарств.

До конца этого месяца мы должны обеспечить закуп лекарств на I квартал, чтобы у нас в январе не было дефицита лекарств", - сказал Сапарбаев.

Рассматривая реформы образования, вице-министр отметил, что правительством разработана и утверждена Госпрограмма развития образования и науки на 2020-2025 годы, которая предусматривает меры по 100%-ному охвату детей от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием, решение вопросов аварийных и трехсменных школ, реализацию ГЧП-проектов с привлечением частных инвесторов. Проведена работа по оптимизации вузов. При правительстве РК создана комиссия. 7 высших учебных заведений прошли проверку. У некоторых вузов будут отзываться лицензии, некоторые будут объединяться.

Что касается обеспечения безопасности детей, до 1 августа 2020 года во всех школах страны будут установлены камеры видеонаблюдения. Сюда не входят отдаленные сельские школы.

Также до завершения учебного года все школы будут обеспечены комфортной средой, то есть будут ликвидированы уличные туалеты.

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