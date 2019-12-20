Казахстанцам рассказали о размерах пенсий и пособий в 2020 году

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Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - В соответствии с законом "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы" в Казахстане с 1 января 2020 года будут повышены пенсии, социальные выплаты и пособия, передает Kazakhstan Today.

Минимальный размер заработной платы остается на прежнем уровне и составит 42 500 тенге. Прожиточный минимум повысится почти на 1500 тенге и составит 31 183 тенге, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С 1 января 2020 года солидарная пенсия будет повышена на 7%, при этом ее минимальный размер составит 38 636 тенге. Государственная базовая пенсионная выплата увеличится на 5%, ее минимальный размер составит 16 839 тенге.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от величины прожиточного минимума, группы и причины инвалидности, по случаю потери кормильца - от количества иждивенцев и от величины прожиточного минимума, устанавливаемой законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Так, с 1 января 2020 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца будут повышены на 5% в связи с изменением величины прожиточного минимума.

К примеру, с будущего года размеры государственных социальных пособий по инвалидности от общего заболевания составят от 32 431 тенге до 59 872 тенге в зависимости от группы инвалидности.

Размеры пособия по случаю потери кормильца будут составлять от 26 818 тенге до 65 797 тенге в зависимости от количества иждивенцев. При этом круглые сироты будут получать по 36 796 тенге на каждого, но не более 79 829 тенге на всех нетрудоспособных членов семьи.

Единовременное пособие по случаю рождения ребенка увеличится: на первого, второго и третьего ребенка - до 100 776 тенге (38 МРП), на четвертого - до 167 076 тенге (63 МРП). Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до года для неработающих женщин составят: на первого - 15 276 тенге (5,76 МРП), на второго - 18 061 тенге (6,81 МРП), на третьего - 20 819 тенге (7,85 МРП), на четвертого и более - 23 603 тенге (8,9 МРП).

Кроме этого, размер ежемесячного государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алка", "Куміс алка" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, выплачиваемого независимо от дохода, составит 16 973 тенге.

Размер пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида до достижения им совершеннолетия, с 1 января 2020 года составит 43 657 тенге (1,4 ПМ). В таком же размере будет выплачиваться пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства.

В ведомстве добавили, что 12 декабря сенат принял законы "Об обязательном социальном страховании" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования, социального обеспечения и государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения". В первом законе предусмотрено изменение параметров, которые используются при назначении социальных выплат по утрате трудоспособности, потере кормильца и потере работы. Это позволит увеличить данные выплаты в среднем на 30%.

К примеру, для человека, потерявшего работу, ранее имевшего среднемесячный доход в размере 100 тыс. тенге и стаж участия в системе соцстрахования более 5 лет, сумма выплаты вырастет с 30 000 тенге, до 41 600 тенге.

Второй закон предусматривает внедрение нового государственного пособия семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Данное пособие будет назначаться вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: с 4 детьми - 42 496 тенге; с 5 детьми - 53 127 тенге; с 6 детьми - 63 757 тенге; с 7 и более детьми - 74 388 тенге.

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