К концу 2021 года откроют транспортную развязку на станции Шамалган, где столкнулись автобус и поезд

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Транспортная развязка на станции Шамалган, где в сентябре произошло столкновение автобуса с поездом, появится к концу 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В конце 2020 года на станции Шамалган появится транспортная развязка в виде эстакады протяженностью 330 метров. Данный проект находится на особом контроле главы МИИР РК. На сегодняшний день уже начаты проектно-изыскательские работы и определена подрядная организация. Также был выбран участок между населенными пунктами Шамалган и Екпенди с расположением развязки на удалении 250 метров от существующего железнодорожного переезда", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

По данным ведомства, строительные работы запланированы на декабрь текущего года. Это позволит перенести транзитный транспортный поток за пределы населенного пункта.

Также на контроле главы МИИР находится строительство Большой Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД). По информации концессионера - турецко-корейского консорциума "Алсим Аларко - Макйол - СК - Кореян Экспрессвэй", на сегодняшний день завершены подготовительные работы: построены 2 вахтовых городка, оформлены карьеры, мобилизована техника и персонал, выполнены археологические работы, перенос инженерных сетей и коммуникаций, устройство объездных дорог, а также произведена расчистка территории. С 2020 года на всем протяжении будет вестись полный ход работ.

БАКАД реализуется по механизму государственно-частного партнерства. Проект предусматривает строительство объездной автомобильной дороги вокруг Алматы протяженностью 66 километров по параметрам I-технической категории с шестиполосным движением. БАКАД даст возможность снизить транспортный поток в черте Алматы, улучшить экологическую обстановку города, а также способствует наращиванию транзита на пересечении международных коридоров Западный Европа - Западный Китай, Алматы - Караганда - Нур-Султан - Петропавловск. Завершение строительства намечено на 2022 год.

Напомним, 15 сентября 2019 года на станции Шамалган в Алматинской области поезд врезался в стоявший на путях пассажирский автобус и протащил его несколько метров. Водитель автобуса погиб. Он успел высадить большую часть пассажиров, но сам выйти из салона не смог. В ДТП также пострадали женщина и две ее маленькие дочери.

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