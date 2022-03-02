Оралов назвал историческими решения 22-го съезда партии Nur Otan

Фото: facebook/Асхат Оралов
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Исполнительный секретарь Nur Otan Асхат Оралов назвал решения 22-го съезда партии историческими и рубежными, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ровно 23 года назад 1 марта был проведен учредительный съезд нашей партии. Поэтому символично, что именно в этот день прошел наш съезд, решения которого уже сегодня можно назвать историческими и рубежными", - написал Оралов в Facebook.
По его словам, на съезде была рассмотрена программа модернизации партии, в обсуждении которой приняли участие 393 делегата из всех регионов страны.
Делегаты съезда единогласно поддержали презентованную мною программу", - подчеркнул Оралов.
Он также рассказал, как партии было присвоено новое название, предложенное руководителем фракции Nur Otan в мажилисе Ерланом Кошановым.
Президент, председатель партии Касым-Жомарт Кемелевич в своем выступлении поддержал данную инициативу. Делегаты съезда также выразили полную поддержку.
С учетом этого съезд принял решение об изменении Устава партии, утвердил программу модернизации, новое название и логотип", - написал исполнительный секретарь.
Он также изложил свое видение нового названия партии.
Во-первых, Amanat - партия, отстаивающая интересы государства и взявшая на себя историческую ответственность за развитие страны.
Во-вторых, хранительница историко-культурного наследия народа.
В-третьих, партия, верная интересам государства и работающая на благо общества.
В-четвертых, Amanat - партия, исполняющая наказы избирателей, слышащая голос народа.
Исполняя наказы избирателей, или аманат, партия выполняет волю народа. Через общественные приемные, общественные советы во всех регионах страны партия слышит проблемы населения, доводит их до власти и добивается практических шагов по их решению", - пояснил Оралов.
В-пятых, Amanat - партия, выступающая за социальную справедливость в обществе и создание равных возможностей для всех граждан.
Мы продвигаем идею взаимопомощи, оказания поддержки сильными слабых, защищаем интересы уязвимых слоев общества. Таким образом, партия содействует формированию справедливого общества, где царят добрососедство, доверие и милосердие, а также растет благополучие населения", - написал Оралов.
В-шестых, Amanat - партия, продвигающая такие традиционные ценности, как семья и единство общества. Поэтому партия уделяет особое внимание укреплению института семьи, совершенствованию системы воспитания детей, защите прав матери и ребенка в стране.
В-седьмых, Amanat - это доверие населения в управлении государством.
Завоевать, сохранить и оправдать доверие своих избирателей - аманат, или долг нашей партии", - подчеркнул Оралов.
Он также добавил, что Amanat одинаково просто читается на разных языках - казахском, русском, английском и т.д.
Самое главное, что он имеет сакральное значение и несет глубокие смысловые посылы - как символ исторической и политической преемственности, как совершенно новое начало, символизирующее прежде всего перемены и обновление", - резюмировал исполнительный секретарь партии.
Напомним, сегодня, по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева прошел внеочередной съезд партии, на котором глава государства поддержал переименование партии из Nur Otan в Amanat.