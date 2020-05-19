В Алматы с 25 мая возобновят работу объекты торговли, общепита и гостиницы

Алматы. 18 мая. Kazakhstan Today - В Алматы с 25 мая возобновляют работу объекты торговли свыше 500 квадратных метров, гостиницы (за исключением хостелов), а также объекты общественного питания, передает Kazakhstan Today.

В Алматы с 25 мая планируется снять ограничения с работы 138 объектов торговли свыше 500 квадратных метров. В частности, возобновят работу непродовольственные бутики, салоны красоты, химчистки и рестораны, расположенные на территории ТД, ТЦ, ТРЦ. Работа торговых объектов будет разрешена до 23.00. Открытие фуд-кортов на территории ТД, ТЦ и ТРЦ планируется в рамках следующего 2-го этапа, СПА, фитнес-центров, объектов развлечений - в рамках 3-го этапа. Даты их открытий будут зависеть от эпидемиологической ситуации в городе и сообщены дополнительно", - отметили в городском акимате.

Что касается объектов общественного питания, то с 25 мая приступят к работе 3100 таких предприятий с общей численностью около 27 тыс. человек, включая летние площадки объектов общепита. Важным условием их работы является обеспечение расстояния между посетителями, сидящими за соседними столами, не менее 2 метров и рассадка за одним столом не более 4 человек, за исключением членов одной семьи. Работа объектов общепита разрешена до 23.00. На первом этапе запрещается проводить банкеты и торжества. Также на данном этапе запрещена работа караоке, бильярдных и других увеселительных заведений, действующих на территории общепита. Работа кальянных запрещена на весь период карантина.

С 25 мая также в городе планируется возобновить работу 393 гостиниц (за исключением хостелов) с общей численностью работников более 5 тысяч человек. На данном этапе, с 25 мая, им будет разрешено сдавать номера и открыть рестораны на своей территории. При этом к ресторанам в гостиницах предъявляются идентичные общепиту требования.

Даты открытий СПА, бассейнов и тренажерных залов будут зависеть от эпидемиологической ситуации в городе и сообщены дополнительно", - отметили в акимате.

Таким образом, всего в городе с 25 мая планируется запустить 3631 предприятие с обеспечением занятости 84,2 тыс. человек.

Принимая во внимание, что карантинные меры в мегаполисе по-прежнему продолжаются, работа объектов торговли, общепита и гостиниц возможна при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований. Вместе с тем открытие крупных торговых объектов площадью свыше 2000 квадратных метров (всего в мегаполисе таких 64), будет возможно только после проведения оценки готовности объектов. Заявки на проведение оценки принимаются ежедневно через сall-centre (+7 775 882 55 39, +7 775 882 57 08, +7 775 882 55 46, +7 775 882 54 16, +7 775 882 56 02, +7 775 882 53 12, +7 775 882 56 49, +7 775 882 52 00, +7 775 882 56 72, +7 775 882 53 92), а также на info_onlinetrade@mail.kz.

Снятие ограничений с остальных объектов торговли, общепита и гостиниц будет возможным без проведения оценки готовности, но при условии прохождения следующего алгоритма: первое - ознакомление с положениями постановления главного государственного санитарного врача Алматы на сайте infoalmaty.kz, второе - подготовка объекта в соответствии с требованиями положений, в числе которых обязательное социальное дистанцирование, строгий санитарный режим на рабочих местах и др. После завершения процесса подготовки - регистрация на сайте infoalmaty.kz и подтверждение того, что объект был подготовлен в соответствии с требованиями положений и гарантирует соблюдение на предприятии прописанных норм, путем подписания уведомления электронной цифровой подписью.

Количество работников, необходимых непосредственно на рабочих местах, будет определяться самостоятельно руководителями данных организаций. Для сотрудников, проживающих в области, деятельность организаций которых является разрешенной, въезд и выезд разрешен. Обязательным условием въезда в город является внесение данных сотрудников в базу infoalmaty.kz. Регистрация будет возможна после получения объектом разрешения на работу.

Напомним, в Алматы зарегистрировано 1848 случаев COVID-19, 910 человек выздоровели, 9 скончались.

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