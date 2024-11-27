26-27 ноября пройдет XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Запланировано пленарное заседание с участием первых лиц России и Казахстана в формате конференц-связи

Фото: regions.eaeunion.org

Рассказать друзьям

Уфа. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 26-27 ноября в столице Башкортостана Уфе пройдет XX Форум регионов России и Казахстана, который за годы своего существования стал традиционной площадкой для диалога между представителями двух стран, сообщается на портале по межрегиональному сотрудничеству.





В повестке дня важные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в рамках евразийских интеграционных объединений, а также обсуждение актуальных региональных и международных тем. По итогам юбилейного форума страны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества. Также планируется подписать обновленное соглашение о сотрудничестве между Омской и Северо-Казахстанской областями.





Гостей форума ожидает обширная деловая программа. В ходе панельных сессий обсудят реализацию потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, расширение межрегиональных связей и промышленную кооперацию. Также запланировано пленарное заседание с участием высокопоставленных представителей обеих стран.





Площадка В2В-встреч обеспечит участникам возможность познакомиться с компаниями из России и Казахстана, узнать об инвестиционном потенциале Башкортостана, обменяться опытом и обсудить условия ведения бизнеса в республике.





Кроме того, состоится Биржа контактов, в которой примут участие представители российских и казахстанских компаний, работающих в ключевых отраслях экономики.





Также гостей форума ожидают музыкальный и гастрономический фестивали, выставки народно-художественных промыслов, продукции региональных предприятий, включая выставку крупногабаритной машиностроительной техники под открытым небом, показ мод и форум молодых лидеров "Молодежное предпринимательство в России и Казахстане: обмен опытом и перспективы партнерства", где 300 молодых предпринимателей соберутся для обсуждения совместных инициатив и обмена опытом.





Как сообщалось ранее, 27 ноября ожидается визит президента России Владимира Путина в Казахстан. В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне. Главы Казахстана и России примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.



