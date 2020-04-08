В Минтруда опровергли информацию о выплате 42 500 тенге из пенсионных накоплений

Нур-Султан. 7 апреля. Kazakhstan Today - Информация в мессенджерах о том, что средства на выплату 42 500 тенге снимают с пенсионных накоплений, является фейком, заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Kazakhstan Today.

Информация о том, что средства на выплату 42 500 тенге снимают с пенсионных накоплений, распространяемая в мессенджерах, не соответствует действительности. Средства на социальные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с введением режима чрезвычайного положения, в размере 42 500 тенге выделяются из Государственного фонда социального страхования. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

В Минтруда напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.

Как сообщалось ранее, глава Минтруда Биржан Нурымбетов разъяснил изменения в правилах назначения выплаты из Государственного фонда социального страхования в размере 42 500 тенге.

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