25.01.2023, 14:40 20071

В ҚТЖ сформированы 45 спецпоездов для борьбы с паводками

Также готовятся транспортные средства, дрезины, автотракторная техника и создается аварийный запас горюче-смазочных материалов
В ҚТЖ сформированы 45 спецпоездов для борьбы с паводками
Фото: railways.kz
Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "НК "Қазақстан темір жолы" рассказали о принимаемых мерах по борьбе с предстоящими весенними паводками.

Сформировано 45 противоразмывных поездов, оснащенных бутовым камнем, рельсовыми пакетами, некондиционными железобетонными шпалами и другими материалами для предупреждения и ликвидации последствий размывов и повреждений железнодорожной инфраструктуры в период паводка. Ведутся подготовительные работы по очистке от снега водоотводных каналов и водопропускных труб, дренажных колодцев. Готовятся транспортные средства, дрезины, автотракторная техника. Создается аварийный запас горюче-смазочных материалов", - сообщили в пресс-службе нацкомпании.


Также железнодорожники совместно с представителями местных исполнительных органов и управлений по чрезвычайным ситуациям обследуют плотины и водохранилища, которые находятся в непосредственной близости к железнодорожному полотну.

В паводковый период под постоянным контролем находятся участки, возможные к подтоплению. По результатам многолетних наблюдений на железной дороге насчитывается порядка 670 потенциально опасных мест. Перечень этих участков тщательно изучается локомотивными бригадами. С ними проводятся дополнительные инструктажи по ведению поездов в местах вероятного размыва и деформаций земляного полотна", - проинформировали в ҚТЖ.


Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин заявил, что большинство областей Казахстана не готово к паводковому сезону. К регионам с высокими рисками относятся Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области, а также области Абай и Жетысу.

По словам главы ведомства, анализ прошлогодних паводков показал, что основными причинами подтоплений послужили зарастание и заиление русел рек, отсутствие дренажно-арычных систем и строительство домов в водоохранных полосах.

Игнорирование заблаговременных превентивных мер повлечет за собой выделение дополнительных средств на ликвидацию последствий паводка", - подчеркнул Ильин.

 
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Теги:ПаводкиКТЖРКМеры

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25.01.2023, 18:54 11591

Глава государства провел заседание Совета безопасности

На заседании рассмотрены вопросы дальнейшего развития Вооруженных сил и социального обеспечения военнослужащих
Глава государства провел заседание Совета безопасности
Фото: Акорда
Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 25 января, под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

На заседании рассмотрены вопросы дальнейшего развития Вооруженных сил и социального обеспечения военнослужащих.

Заслушаны доклады министра обороны Руслана Жаксылыкова и руководителей ряда заинтересованных государственных органов.

По итогам заседания Советом безопасности приняты решения, направленные на усиление материально-технического и кадрового обеспечения войск, повышение престижа воинской службы.
 
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Теги:ТокаевСовбезЗаседание
25.01.2023, 13:59 21781

Токаев подписал указ о создании Судебной администрации РК

Судебная администрация станет уполномоченным государственным органом РК в сфере судебного администрирования
Токаев подписал указ о создании Судебной администрации РК
Фото: pexels.com
Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых вопросах Судебной администрации Республики Казахстан".

Указом главы государства созданная Судебная администрация станет уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в сфере судебного администрирования.

Судебная администрация будет осуществлять организационно-правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховного суда Республики Казахстан, местных и других судов, с территориальными подразделениями в областях, столице и городах республиканского значения", - говорится в документе.


Задачами Судебной администрации являются:

  1. формирование государственной политики в сфере судебного администрирования;
  2. создание необходимых и достаточных условий для осуществления независимого отправления правосудия;
  3. разработка системных реформ, направленных на совершенствование судебной системы и деятельности судов.

Судебная администрация имеет право:

  • запрашивать в установленном порядке у государственных органов, организаций и должностных лиц необходимые документы и материалы;
  • в установленном законодательством РК порядке пользоваться информационными банками данных, имеющимися в распоряжении государственных органов;
  • вносить в администрацию президента и правительство по согласованию с председателем Верховного суда РК предложения по вопросам совершенствования судебного администрирования;
  • вносить предложения о мерах по совершенствованию государственной правовой статистики и специальных учетов;
  • проводить ведомственные правовые статистические наблюдения и вести ведомственный учет, предназначенный для обеспечения служебной деятельности;
  • создавать и использовать информационные системы, обеспечивающие решение задач, возложенных на Судебную администрацию и ее территориальные подразделения;
  • создавать консультативно-совещательные органы, межведомственные рабочие группы, экспертные комиссии в пределах своей компетенции;
  • привлекать в установленном порядке для выполнения законопроектных, экспертных, исследовательских работ и дачи консультаций научные организации, работников государственных и иных органов, учреждений и организаций, специалистов и экспертов;
  • проводить проверки в территориальных подразделениях в областях, столице и городах республиканского значения;
  • осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РК.

Судебная администрация осуществляет следующие функции:

  • разрабатывает стратегию и меры по совершенствованию судебного администрирования;
  • вносит председателю Верховного суда предложения по образованию, реорганизации либо упразднению местных и других судов, распределению вакантных мест для прохождения стажировки кандидатами в судьи, а также представления об установлении количества судей для каждого местного и другого суда в пределах лимита штатной численности;
  • разрабатывает нормативы нагрузки судей;
  • анализирует и обобщает информацию о деятельности судов;
  • предоставляет правовую статистическую документированную информацию уполномоченному органу в сфере правовой статистики и специальных учетов;
  • участвует в разработке и правовой экспертизе проектов нормативных правовых актов в пределах своей компетенции;
  • разрабатывает и согласовывает нормативные правовые акты по вопросам судопроизводства и судебного администрирования и т.д.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начал работу Конституционный суд. В нем будут рассматривать обращения граждан, считающих, что определенные нормативно-правовые акты нарушают их конституционные права.
 
25.01.2023, 13:34 22771

Новых сенаторов зарегистрировал Центризбирком

ЦИК также постановил вручить зарегистрированным сенаторам соответствующие удостоверения и нагрудные знаки
Новых сенаторов зарегистрировал Центризбирком
Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Центризибирком зарегистрировал избранных 14 января депутатов сената парламента РК.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте ЦИК.

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет:

на основании протоколов областных, городов Астаны, Алматы и Шымкента избирательных комиссий зарегистрировать следующих депутатов сената парламента Республики Казахстан, избранных 14 января 2023 года:

  • от области Абай - Тастекеева Кайрата Кулбаевича;
  • от Акмолинской области - Жунусова Талгата Турлыбековича;
  • от Актюбинской области - Нугманова Амангельды Шайхулловича;
  • от Алматинской области - Жоргенбаева Жанболата Акебаевича;
  • от Атырауской области - Наутиева Алибека Ибатуллиевича;
  • от Восточно-Казахстанской области - Буктугутова Шакарыма Сабыровича;
  • от Жамбылской области - Арубаева Сакена Калановича;
  • от области Жетісу - Толамисова Амангельды Габдылкаримовича;
  • от Западно-Казахстанской области - Утегулова Армана Каримовича;
  • от Карагандинской области - Утешова Серика Балгатаевича;
  • от Костанайской области - Нурмухамбетова Гауеза Торсановича;
  • от Кызылординской области - Рустемова Руслана;
  • от Мангистауской области - Орынбасарова Бекбола Тілеумұратұлы;
  • от Павлодарской области - Айткенова Ернура Нурмухановича;
  • от Северо-Казахстанской области - Каримову Гульмиру Раинбековну;
  • от Туркестанской области - Кадырбека Мурата Болатулы;
  • от области Ұлытау - Медебаева Советбека Турсыновича;
  • от города Астаны - Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы;
  • от города Алматы - Асанову Жанну Бейсентаевну;
  • от города Шымкента - Бекназарова Нурлана Кудияровича.

ЦИК также постановил вручить зарегистрированным сенаторам соответствующие удостоверения и нагрудные знаки.

Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев назначил 10 новых сенаторов.  В целом в результате прошедших 14 января выборов и назначения президента состав депутатов сената обновился на 80 процентов.
 
25.01.2023, 09:01 29781

В Казахстане сформируют реестр лиц, которым необходимо сдавать декларацию об активах

Если обладатель активов не сможет подтвердить их происхождение, они перейдут в доход государства
В Казахстане сформируют реестр лиц, которым необходимо сдавать декларацию об активах
Фото: Pixabay.com
Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание совета по экономической политике с участием руководителей центральных госорганов, администрации президента, Национального банка и Генеральной прокуратуры.

Участники рассмотрели проект закона о возврате государству незаконно выведенных активов, разработанного в соответствии с поставленными президентом задачами. В нем прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов, стимулировать добровольный либо инициировать их принудительный возврат и т.д.

По результатам анализа сведений уполномоченных госорганов планируется сформировать ограниченный реестр лиц, которым необходимо сдать специальную декларацию об активах. В случае если обладатель активов не сможет подтвердить их происхождение, они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежать обращению в доход государства", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.


Отмечается, что возвращенные активы планируется использовать для финансирования проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.

Премьер-министр поручил Министерству юстиции продолжить тщательную проработку законопроекта с учетом высказанных мнений и замечаний.

На заседании также обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.

Напомним, в Казахстане с 2023 года всеобщее декларирование доходов и имущества затронуло новые категории граждан. С 1 января 2023 года отчетность начали сдавать работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги.
 
24.01.2023, 21:33 43106

В Казахстане расторгли 12 контрактов о недропользовании

По 9 контрактам погашена задолженность на сумму 1,8 млрд тенге, по 4 контрактам поданы в судебные органы иски на принудительное взыскание имеющейся задолженности
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения поручения главы государства Министерство энергетики РК на постоянной основе проводит ревизию участков недр, удерживаемых длительное время недропользователями без выполнения взятых контрактных обязательств, сообщает пресс-служба Минэнерго.

К ранее выявленным 27 контрактам в сфере углеводородов, имевшим систематические нарушения, на сегодняшний день дополнительно включены 8 контрактов на недропользование, по которым установлены неисполнение принятых обязательств.

По состоянию на 20 января расторгнуто 12 контрактов, по 9 контрактам погашена задолженность на сумму 1,8 млрд тенге, по 4 контрактам поданы в судебные органы иски на принудительное взыскание имеющейся задолженности, по 10 контрактам работа продолжается в соответствии с законодательством", - сообщили в Минэнерго.


Возвращенные государству участки недр в дальнейшем выставляются на аукцион для привлечения инвестиций.

При проведении двух электронных аукционов в течение 2022 года выставлено 11 участков недр по ранее расторгнутым контрактам на недропользование.

В целом по итогам аукционов за 2022 год в бюджет страны уплачен подписной бонус порядка 26,0 млрд тенге (крайний срок уплаты подписного бонуса - 24.01.2023 года) и заявлено инвестиций в геологоразведку более чем на 50,0 млрд тенге.
 
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Теги:МесторождениеМинэнергоревизия
24.01.2023, 17:27 51501

Соглашение с Китаем о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов подписал президент

Соглашение будет способствовать координации действий в области поиска и спасания воздушных судов сопредельных государств
Соглашение с Китаем о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов подписал президент
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов", сообщает Акорда.

Соглашение будет способствовать координации действий в области поиска и спасания воздушных судов сопредельных государств.

В документе предусмотрен конкретный алгоритм взаимных действий и границы районов поиска и спасания.

Все поисково-спасательные операции на территории Казахстана и Китая, а также в прилегающих районах будут осуществляться в соответствии с законодательством каждого из государств.

Также в соглашении прописана обязанность сторон о взаимном оповещении об авиационном происшествии и о запросе помощи с другой стороны.

Там также говорится, что стороны будут самостоятельно нести расходы, возникающие при осуществлении поисково-спасательных операций в своей зоне ответственности.
 
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Теги:ТокаевАвиацияКитай
24.01.2023, 17:00 52301

Президент назначил новых сенаторов РК

Из них переназначены четыре сенатора
Президент назначил новых сенаторов РК
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о прекращении полномочий 13 депутатов сената и назначении новых сенаторов, сообщает Акорда.


Указом главы государства прекращены полномочия следующих сенаторов:

  • Ашимбаева Маулена Сагатханулы;
  • Волкова Владимира Васильевича;
  • Жумагулова Бакытжана Турсыновича;
  • Жусипа Нурторе Байтелесовича;
  • Калтаевой Ляззат Молдабековны;
  • Кожамжарова Кайрата Пернешовича;
  • Кул-Мухаммеда Мухтара Абрарулы;
  • Мусабаева Талгата Амангельдиевича;
  • Нуржигитовой Даны Омирбаевны;
  • Сафинова Канатбека Бейсенбековича;
  • Сулеймен Ляззат Жанылыскызы;
  • Трумова Серикбая Утелгеновича;
  • Шакирова Аскара Оразалиевича.

Другими указами главы государства на должность сенаторов переназначены:

  • Ашимбаев Маулен Сагатханулы;
  • Жусип Нурторе Байтелесович;
  • Калтаева Ляззат Молдабековна;
  • Шакиров Аскар Оразалиевич.


Новыми сенаторами стали:

  • Асанов Жакип Кажманович;
  • Больгерт Евгений Андреевич;
  • Кузиев Закиржан Пирмухамедович;
  • Ниязова Нурия Исмагиловна;
  • Сатвалдиев Алишер Гапиржанович;
  • Шиповских Геннадий Геннадиевич.

Напомним, в результате прошедших 14 января выборов состав депутатов сената обновился на 80 процентов.  
 
24.01.2023, 15:21 48036

Процесс формирования и утверждения партийных списков AMANAT прозрачен - Бейсенбаев

Партия AMANAT готова к предстоящим выборам
Процесс формирования и утверждения партийных списков AMANAT прозрачен - Бейсенбаев
Фото: пресс-служба AMANAT
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Исполнительный секретарь AMANAT Елнур Бейсенбаев озвучил процесс выдвижения кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов всех уровней от партии. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает пресс-служба партии.

Партия AMANAT готова к предстоящим выборам, и буквально вчера началась работа по отбору кандидатов, отметил Елнур Бейсенбаев. Так, партия AMANAT будет выдвигать 98 кандидатов в депутаты мажилиса и 3415 кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней.

Нашим преимуществом является то, что среди 7 официально зарегистрированных партий только AMANAT располагает работающей сетью филиалов во всех районах нашей страны. Помимо 249 районных филиалов, действует порядка 4 тысяч первичных партийных организаций, которые являются опорой нашей партии", - написал он.


Первичные партийные организации AMANAT во всех регионах страны уже начали отбор делегатов на региональные партийные конференции, которые пройдут в ближайшее время. Этим делегатам предстоит решить, кто войдет в партийные списки на выборах в городские и областные маслихаты, а также тех, кого партия поддержит в качестве одномандатников.

Кроме того, Елнур Бейсенбаев сделал акцент на прозрачности процесса формирования и утверждения партийных списков и одномандатников. Также он перечислил принципы, которых придерживается партия AMANAT при отборе кандидатов.

Это представительство и открытость, справедливость, обновление. Для партии главное, чтобы кандидаты выражали и защищали интересы общества, могли аргументировано артикулировать по проблемам. Каждый кандидат, независимо от того, избирается он по партийному списку или по одномандатному округу, должен быть профессионалом своего дела и обладать авторитетом среди людей, эффективно отстаивать интересы своих избирателей. Мы уверены в своих силах и готовы к конкурентной борьбе", - подчеркнул исполнительный секретарь.


Напомним, датой выборов в мажилис парламента РК назначено 19 марта.
 
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Теги:ВыборыспискиАманат

 

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