475 объектов планируют приватизировать в Казахстане

396 объектов в Казахстане уже переданы в конкурентную среду, наряду с этим подготовлен перечень из 475 объектов для последующей актуализации комплексного плана

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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Совместно с национальным офисом по приватизации подготовлен перечень из 475 объектов для включения в комплексный план приватизации. Об этом сообщил министр финансов РК Мади Такиев в ходе заседания правительства.





По его словам, комплексный план приватизации на 2021-2025 охватывает 638 объектов. На сегодня 396 объектов, или 73%, уже переданы в конкурентную среду, поступления составили 922 млрд тенге.





На данный момент:





- на предпродажной подготовке - 153 объекта;





- на торгах - 20 объектов;





- в реорганизации/ликвидации - 69 объектов.





Как сообщил сообщил заместитель премьер-министра - министр нацэкономики РК Серик Жумангарин, до конца этого года будет утвержден новый план оптимизации госактивов на 2026-2030 годы.





Мы продолжаем масштабную приватизацию и вывод гособъектов в конкурентную среду. В ключевых секторах сформирован перечень на приватизацию 475 субъектов в различных сферах. Оптимизация будет проведена в три этапа в зависимости от готовности рынка и самих объектов", - сказал Жумангарин.