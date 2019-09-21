Более 500 семьям в Западном Казахстане прекратили выплату АСП

Уральск. 20 сентября. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области проверкой на предмет правомерности получения адресной социальной помощи (АСП) были охвачены 2516 семей. В результате выплата АСП приостановлена 586 семьям, еще 508 семьям прекращена, передает Kazakhstan Today.

Руководитель отдела управления координации занятости и социальных программ ЗКО Кайргали Надыргалиев сообщило вопиющих фактах обмана сотрудников социальных служб жителями региона. По его словам, при назначении АСП наиболее распространенным нарушением является сокрытие реальных доходов, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Так, мать шестерых детей, проживающая в Уральске, с декабря прошлого года стала получать АСП. При проверке на предмет правомерности получения соцпомощи нами было выявлено сокрытие реальных доходов семьи. Глава семьи, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель в 2018 году, скрыл доход на сумму 6 млн 904 тыс. 550 тенге. В текущем году, cогласно налоговым отчетам за первое полугодие 2019 года, доход семьи составил 3 млн 877 тыс. тенге. В результате проведения перерасчета семье было отказано в получении АСП", - рассказал Надыргалиев.

Подобный факт, по информации чиновника, произошел в Жанакалинском районе, где в апреле прошлого года тесть заявительницы в рамках реализации Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" получил кредит в размере 5 млн 200 тыс. тенге, на которые приобрел 17 голов племенного КРС.

Учитывая, что заявительница не указала приобретенный проживающим вместе с ней тестем КРС по льготному кредитованию, тем самым скрыла реальный доход семьи, ей прекращена выплата АСП на сумму 1 млн 530 тыс. 612 тенге. Выплаченные деньги за апрель и май в сумме 255 тыс. 100 тенге возвращены в бюджет", - добавил руководитель отдела.

По состоянию на 16 сентября текущего года 59 тыс. 566 жителей, или 11 тыс. 778 семей, из Западно-Казахстанской области получили АСП на сумму 3,7 млрд тенге.

Как напомнили в Минтруда, в результате мониторинга правильности назначения и выплаты АСП выявлено, что более 72 тыс. получателей адресной соцпомощи предоставили недостоверные сведения о доходах.

В этой связи министерством совместно с акиматами проводится работа персонально по каждому выявленному факту, недопущению нарушений и пересмотру неправомерно назначенных выплат в нарушение закона РК "О государственной адресной социальной помощи". Работа в данном направлении продолжается", - резюмировали в пресс-службе.





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