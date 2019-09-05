Жители Актюбинской области незаконно получили АСП в размере 3,5 млн тенге

Актобе. 4 сентября. Kazakhstan Today - Жители Актюбинской области, скрыв доходы, незаконно получили адресную социальную помощь в размере 3,5 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, при назначении АСП наиболее распространённым нарушением является сокрытие доходов и повторное получение соцпомощи путем регистрации по временному месту пребывания.

В начале апреля жительница региона подала документы на АСП в отдел занятости и социальных программ Алгинского района. Ей была назначена соцпомощь на общую сумму 1 млн 574 тыс. 820 тенге, из расчета выплат по 131 тыс. 235 тенге ежемесячно. 23 апреля эта же женщина получила временную регистрацию и снова подала документы на получение АСП, но уже в городе Актобе", - рассказала руководитель отдела мониторинга малообеспеченных семей и оказания соцпомощи областного Управления координации занятости и соцпрограмм Аксулу Жубаназарова.

Управлением установлено, что жительнице Алги повторно назначена АСП на общую сумму 1 млн 600 тыс. 548 тенге. За три месяца обманным путем она успела получить 400 тыс. 137 тенге. В настоящее время средства возвращены в бюджет, а назначенная выплата по второму решению полностью прекращена.

По информации пресс-службы, подобный факт имел место в Байганинском районе, где глава многодетной семьи в апреле подал документы на получение соцпомощи и указал доходы в размере минимальной заработной платы.

В результате совместной работы департамента госдоходов и управления координации занятости и соцпрограмм Актюбинской области было установлено, что мужчина скрыл доход, полученный от частного предпринимательства, в размере 13 млн 944 тыс. 480 тенге. В связи с превышением доходов семьи была пересчитана АСП. Выплаченная за три месяца соцпомощь на сумму 315 тыс. 360 тенге в полном объеме возвращена в бюджет.

В целом, желая обогатиться незаконным путем, жители региона нанесли государству ущерб на общую сумму 3,5 млн тенге.

В общей сложности по республике свои реальные доходы скрыли порядка 21 тыс. семей , чтобы неправомерно получить адресную социальную помощь, которая предоставляется лишь малообеспеченным и нуждающимся семьям с низким уровнем дохода", - сообщили в МТСЗН.

По состоянию на 15 августа, адресной социальной помощью охвачено 1,8 млн казахстанцев. Наибольшее количество получателей пособия проживает в Туркестанской области - 498,7 тыс. человек, Алматинской - 225,4 тыс. человек, в Шымкенте - 216,3 тыс. человек. Порядка 42% получателей пособия - городские жители, 58% - сельчане. На 1 августа АСП выплачено на сумму 103 млрд тенге. Средний размер выплаты на одну семью составил 86 тыс. тенге в месяц.

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