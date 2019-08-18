При получении АСП 21 тыс. семей скрыли реальные доходы

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с местными исполнительными органами проводится мониторинг законности назначения и выплаты адресной социальной помощи (АСП), передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, нарушения выявлены в ходе выезда рабочих групп в регионы , а также в результате анализа на базе информационной системы "Е-Халык". Наиболее распространённым нарушением является сокрытие доходов со стороны получателей АСП.

К примеру, в мае текущего года 25-летняя жительница Алматинской области, воспитывающая двоих детей, обратилась за АСП. В качестве дохода она указала заработную плату супруга в размере 43 тыс. тенге, что подтвердилось поступлениями обязательных пенсионных взносов (ОПВ), и семье была назначена выплата в размере 739 860 тенге за год. Однако в июле работодатель доначислил ОПВ за первый квартал в размере 77 100 тенге. Таким образом, фактический доход заявителя по ОПВ составил 300 тыс. тенге в месяц, или 900 тыс. тенге в первом квартале 2019 года", - отметили в пресс-службе. Аналогичные факты выявлены и в других регионах.

Как заявили в МТСЗН, "согласно данным информационной системы "Е-Халык", порядка 21 тыс. семей скрыли свои реальные доходы, чтобы неправомерно получить адресную социальную помощь, которая предоставляется лишь малообеспеченным и нуждающимся семьям с низким уровнем дохода".

В этой связи Министерством совместно с акиматами проводится работа персонально по каждому выявленному факту, недопущению нарушений, возврату и пересмотру неправомерно назначенных выплат.

По состоянию на 15 августа, адресной социальной помощью охвачено 1,8 млн казахстанцев. Наибольшее количество получателей пособия проживает в Туркестанской области - 498,7 тыс. человек, Алматинской - 225,4 тыс. человек, в Шымкенте - 216,3 тыс. человек. Порядка 42% получателей пособия - городские жители, 58% - сельчане. На 1 августа текущего года, АСП выплачено на сумму 103 млрд тенге. Средний размер выплаты на одну семью составил 86 тыс. тенге в месяц.

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