Абдыкаликова рассказала о случаях фальсификации и незаконных назначений АСП

Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра РК Гульшара Абдыкаликова рассказала о случаях фальсификации и незаконных назначений адресной социальной помощи (АСП), передает Kazakhstan Today.

По ее словам, адресную социальную помощь получают более 240 тыс. семей, в них проживают 1,4 млн человек.

"Конечно, мы видим, есть факты фальсификации, незаконные назначения. К сожалению, когда в стране что-то хорошее принимается, тут же появляются люди, которые хотят на этом заработать, тоже получить хорошие выплаты - 105 тысяч тенге на семью. Поэтому на всякие меры идут: где-то скрывают доход, где-то разводы фиктивные и так далее", - сказала Гульшара Абдыкаликова.

Поэтому, по ее информации, сейчас при Министерстве труда и социальной защиты созданы несколько групп, которые ездят с проверками по регионам. Первая проверка уже прошла.

Некоторые имеют коттеджи, машины хорошие, доходы и так далее. Дальше эти материалы будут передаваться в правоохранительные органы. Эта работа будет продолжаться. Где-то около двух тысяч фактов в разных областях", - сказала Абдыкаликова.

Она отметила, что проверка продолжается, поэтому данные цифры могут поменяться. "Конечно же, некоторые добровольно возмещают те средства, когда мы показываем факт нарушения законодательства. Но не все возвращают, такие мы передаем в правоохранительные органы", - сообщила Гульшара Абдыкаликова, отметив, что данные средства будут взыскиваться в судебном порядке.

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