Из-за выявленной фальсификации доходов пересмотрят около 70 тыс. случаев назначения АСП казахстанцам

Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - Из-за выявленной фальсификации доходов пересмотрят около 70 тыс. случаев назначения адресной социальной помощи (АСП) казахстанцам, передает Kazakhstan Today.

При назначении АСП особое внимание было уделено тому, чтобы помощь была оказана действительно нуждающимся в ней. При назначении АСП были обнаружены многочисленные факты фальсификации доходов - всего около 70 тыс. назначений требуют пересмотра. На сегодня ведется постоянный мониторинг, сообщил на пресс-коференции в правительстве РК заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев.

В Министерстве труда и соцзащиты населения работает Центр развития трудовых ресурсов, куда поступают данные по всем работающим казахстанцам, которые перечисляют средства в пенсионный фонд. На основании этого определяется заработная плата граждан и доход семьи. По недобросовестным получателям АСП ведется работа с местными исполнительными органами в отношении уточнения их реального дохода.

Мы должны отличать нуждающихся людей от иждивенцев. Если мы все, воспользовавшись данной помощью, станем иждивенцами, что будет с нами в будущем, какое воспитание мы дадим детям, как будет развиваться наше государство?! Поэтому в этом вопросе нельзя допускать ошибок. Здоровые и трудоспособные люди должны работать. Для этого созданы все условия", - подчеркнул Сапарбаев.

По его словам, АСП сейчас получают свыше 340 тыс. семей, или 1,8 млн казахстанцев. 58% получателей АСП являются сельскими жителями. Объем выплаченных средств из республиканского бюджета составляет 103 млрд тенге. В результате трудоустроено 37 тыс. человек, собственное дело открыли около 6 тыс. человек, 88 тыс. жителей сел получили возможность приобрести скот, технику и так далее.

В целом материальное положение семей, получающих АСП, улучшилось. Объем АСП с 6 тыс. тенге на человека увеличился до 15 тыс. тенге. Если раньше в среднем на семью выплачивалось 30 тыс., то сейчас - 86 тыс. тенге. По данным анализа, АСП оказало мультипликативный эффект на экономику страны в сумме 300 млрд тенге", - уточнил вице-премьер, пишет primeminister.kz .

Ранее в МТСЗН заявили, что "порядка 21 тыс. семей скрыли свои реальные доходы , чтобы неправомерно получить адресную социальную помощь, которая предоставляется лишь малообеспеченным и нуждающимся семьям с низким уровнем дохода".

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