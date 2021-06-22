570 млрд тенге бюджетных средств неэффективно освоены в 2020 году

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НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - В 2020 году в Казахстане неэффективно освоены 570 млрд тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Сумма неэффективно использованных бюджетных средств, выделенных в 2020 году, составила 570 млрд тенге. Сюда входит и возврат средств в республиканский бюджет, и остатки средств на контрольных счетах наличности. А также нарушения, выявленные всеми органами государственного аудита, в том числе, по расходованию антикризисных ресурсов. В результате эти деньги не сработали на смягчение последствий пандемии", - заявила Наталья Годунова.

По её словам, необходимо продолжить работу по усилению ответственности должностных лиц за неэффективное использование государственных ресурсов, которая начата в прошлом году.

Уже давно назрела необходимость критически пересмотреть существующие расходы на предмет их качества и получаемого эффекта от реализации. Об этом в каждом своём выступлении говорит глава государства. При ограниченных возможностях бюджета необходимо чётко и последовательно расставлять приоритеты. Это позволит гарантировать исполнение всех запланированных обязательств и обеспечить преемственность принятых решений", - сказала председатель Счётного комитета.

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