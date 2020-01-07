6 и 7 января некоторые госуслуги не будут доступны на egov.kz

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - 6 и 7 января некоторые госуслуги не будут доступны на портале электронного правительства, передает Kazakhstan Today.

В связи с проводимыми специалистами Информационно-производственного центра МВД РК работами государственные услуги, предоставляемые Комитетом административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан, будут недоступны на портале электронного правительства 6 и 7 января 2020 года", - сообщили в АО "Национальные информационные технологии".

В частности, в указанный период будут недоступны электронные услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительского удостоверения, а также услуги по регистрации залогов движимого имущества.

Ранее в пресс-службе МВД РК проинформировали, что 5 января в связи с обновлением информационных систем МВД увеличилось время оказания услуг "Регистрация транспортного средства" и "Выдача водительских удостоверений". Это стало причиной очередей, возникших в отделениях НАО "Правительство для граждан".

В связи с этим 6 января РГП "Информационно-производственный центр" Министерства внутренних дел совместно с НАО "Правительство для граждан" и АО "Национальные информационные технологии" будут проводиться работы по устранению возникших технических неполадок, после чего оказание услуг будет возобновлено.

Иные государственные услуги в сфере документирования населения (выдача удостоверений личности, паспортов) оказываются в ЦОНах в штатном режиме.

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