700 военнообязанных казахстанцев призваны на учебные сборы - Минобороны

НУР-СУЛТАН. 4 СЕНТЯБРЯ - Минобороны призвало более 700 человек на учебные сборы с военнообязанными, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





Основными целями воинских сборов являются повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, подготовка и накопление военнообученного ресурса, необходимого для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан", - отметил начальник департамента организационно-мобилизационной работы полковник Сакен Жусупов.

Военнообязанные казахстанцы призваны в воинские части региональных командований «Юг», «Восток» и «Астана». За месяц каждый из призванных военнообязанных должен освоить курс теоретических и практических занятий по своей воинской специальности и общим военным дисциплинам. Основной акцент делается на практическую подготовку.

С момента прохождения мной срочной службы прошло более 15 лет. За это время изменилась и обновилась военная техника, заметно улучшились условия. Я рад, что вновь оказался в рядах военных, это шанс закрепить имеющиеся навыки и обучиться новым", – говорит участник сборов старший сержант запаса Талгат Мусалиманов.

Все военнообязанные проживают в палаточных городках на полигонах воинских частей и обеспечены питанием и необходимыми вещами за счет средств Министерства обороны.

По итогам сборов будут проведены зачеты, по результатам которых военнообязанным, успешно освоившим программу, будут присвоены очередные воинские звания. На период сборов, включая время следования в пути до воинской части и обратно, за военнообязанными сохраняется место работы, занимаемая должность, им выплачивается средняя месячная заработная плата из республиканского бюджета", - сообщили в пресс-службе ведомства.





Напомним, мобилизация военных сил в Казахстане связана с ситуацией в Афганистане. В своём послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил:





Укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы также должны стать приоритетами государственного значения. Мы должны готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту развития событий. В высшей степени актуальным стало моделирование рисков, исходящих извне. Следует проводить стресс-тесты, прорабатывать сценарии, на основе которых будут разрабатываться и корректироваться планы действий государственного аппарата".





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