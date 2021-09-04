В Вооруженных силах Казахстана началась внезапная проверка войск

Фото: Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В свете реализации поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева, обозначенных в послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года, а также на коллегии Министерства обороны в ноябре 2020 года, ряд воинских частей региональных командований, Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил, Военно-воздушных сил подняты по тревоге для проверки боеготовности, сообщили в Минобороны РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в ведомстве, войскам отданы распоряжения на переброску в другие регионы страны. Военнослужащие с боевой техникой перемещаются на большие расстояния железнодорожными эшелонами, военно-транспортной авиацией. Кроме того, в учебных целях спланировано привлечение самолетов авиакомпаний гражданской авиации для переброски личного состава.

Местным органам военного управления даны указания осуществить призыв отдельных военнообязанных из запаса. Определенному количеству граждан вручены повестки, в соответствии с которыми они должны прибыть на сборные пункты для укомплектования воинских частей. Этим проверяются возможности по мобилизации военно-обученного резерва.

После прибытия в указанные районы, войска выполнят учебно-боевые задачи, содержание которых будет доведено до них дополнительно.





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