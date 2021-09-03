Минобороны РК проведет учения на фоне обострения ситуации в Афганистане

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Минобороны РК проведет военные учения, где будут проработаны сценарии с резким развитием обстановки. За основу берутся угрозы, связанные с обострением ситуации в Афганистане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своем послании народу Казахстана глава государства поставил задачу перезагрузить оборонно-промышленный комплекс и военную доктрину государства. Вооруженные силы должны быть готовы к ответу на вызовы и угрозы извне, а государственный аппарат иметь проработанный план действий. Применение Вооруженных сил всегда являлось крайней мерой, поэтому при моделировании рисков извне нами прорабатываются сценарии наихудших вариантов развития событий", - сказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан - начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев.

Он отметил, что с учетом формирования новых региональных и глобальных вызовов и угроз в вопросах обеспечения военной безопасности актуальным стало применение межведомственного подхода.

Министерством обороны во взаимодействии со всеми государственными органами осуществляется планирование деятельности государства при нарастании военных угроз и введении военного положения. В настоящее время планируется проведение совместных военных учений. Будут проработаны сценарии с резким развитием обстановки. За основу берутся угрозы, связанные с обострением ситуации в Афганистане", - проинформировал Серик Бурамбаев.

Он добавил, что "в новой военной доктрине будут четко сформулированы политические ориентиры общегосударственной оборонной политики с учетом вероятных угроз, бюджетных возможностей и потенциала отечественной экономики".

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