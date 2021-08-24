Лидеры стран ОДКБ заявили о важности координации с ШОС по Афганистану

НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что лидеры стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили о высокой важности объединения усилий с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) по вопросам ситуации в Афганистане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отмечалась необходимость взаимодействия с другими международными организациями, прежде всего с ШОС, по теме Афганистана", - передаёт ТАСС заявление Зася, сделанное в рамках онлайн-брифинга.

Ранее замглавы российского МИДа Александр Панкин заявил, что страна не видит необходимости в "нагнетании с целью демонстрации силы" на уровне ОДКБ в связи с ситуацией в Афганистане.

В июле стало известно, что ШОС готова развивать сотрудничество с Афганистаном в борьбе с терроризмом.

Генсек ОДКБ также приветствовал участие Узбекистана в состоявшейся внеочередной сессии Совета коллективной безопасности, посвященной ситуации в Афганистане.

Сессия прошла в режиме видеоконференции под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Лидеры обсудили вопросы обеспечения безопасности государств - членов ОДКБ в контексте последних событий в Афганистане.

ОДКБ - международная организация по вопросам безопасности, участниками которой сейчас являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Ташкенте.

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