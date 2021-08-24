Токаев призвал не допустить распространение терроризма в связи с ситуацией в Афганистане

НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, состоявшейся в формате видеоконференции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главы государств обменялись мнениями по ситуации в Афганистане и ее влиянии на безопасность стран-членов ОДКБ, а также обсудили выработку мер, направленных на предотвращение вызовов и угроз в Центрально-Азиатском регионе.

Президент Казахстана в своем выступлении акцентировал внимание на необходимости предупреждения всего комплекса рисков, включая распространение терроризма и экстремизма, рост незаконного оборота оружия и наркотиков, нелегальной миграции, наплыв беженцев, проникновение в регион деструктивных элементов, сообщает Акорда.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев предложил ряд мер, призванных способствовать укреплению системы коллективной безопасности, оперативных действий ОДКБ.

Наряду с этим глава государства обратил особое внимание на важность недопущения гуманитарного и продовольственного кризиса в Афганистане.

Отметим, очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 16 сентября 2021 года в Душанбе.

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