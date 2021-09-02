"Мы должны готовиться к внешним шокам" - Токаев

Фото: akorda.kz

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента заявил, что ситуация в Афганистане и нарастание глобальной напряженности поставили перед Казахстаном задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на газету "Казахстанская правда".

Ситуация в Афганистане и общее нарастание глобальной напряженности ставят перед нами задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и военной доктрины. Укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы также должны стать приоритетами государственного значения. Мы должны готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту развития событий. В высшей степени актуальным стало моделирование рисков, исходящих извне", - заявил Токаев.

По его мнению, следует проводить стресс-тесты и прорабатывать сценарии, на основе которых будут разрабатываться и корректироваться планы действий госаппарата.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства