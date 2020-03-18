Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил перевести на дистанционную работу до 70% сотрудников государственного и квазигоссектора, передает Kazakhstan Today.
В рамках режима ЧП следует перевести на дистанционную работу до 70% сотрудников государственного и квазигоссектора, за исключением предприятий жизнеобеспечения, безопасности, правопорядка, отдельных СМИ. Аналогичные меры рекомендуется применить и на частных предприятиях", - написал глава государства в Твиттере.
Напомним, государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК ввела режим карантина в городах Нур-Султан и Алматы с 19 марта текущего года.
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