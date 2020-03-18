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Токаев поручил перевести на дистанционную работу до 70% сотрудников государственного и квазигоссектора

17.03.2020, 18:18 4537
Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил перевести на дистанционную работу до 70% сотрудников государственного и квазигоссектора, передает Kazakhstan Today.
 

В рамках режима ЧП следует перевести на дистанционную работу до 70% сотрудников государственного и квазигоссектора, за исключением предприятий жизнеобеспечения, безопасности, правопорядка, отдельных СМИ. Аналогичные меры рекомендуется применить и на частных предприятиях", - написал глава государства в Твиттере.

 
 

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